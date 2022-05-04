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Istanbul Beylikduzu Apartments Project

Мраморноморский регион, Турция
от
€142,599
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24
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О комплексе

Почему это свойство؟ Созерцайте один из самых красивых видов на море Мраморного моря в европейском Стамбуле. Центральное расположение в районе Бейликдузу; Это возможность для инвестиций, которую нельзя упустить, с высокими показателями прибыли от недвижимости. Интеллектуальная система - и новейшее технологическое оборудование делают ее превосходящей других. Готовый титул с возможностью получить турецкое гражданство. Проект находится недалеко от транспортной сети и основных дорог и имеет легкий доступ.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Istanbul Beylikduzu Apartments Project
Мраморноморский регион, Турция
от
€142,599
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Год сдачи 2022
KELEŞ CENTER projesi, Стамбул и # 39; un Avrupa yakasında, özellikle Sefaköy & # 39; ün Küçükçekmece semtinde, Стамбул и # 39; un ana yol kavşakların buluaktas • Proje, Basin Express Caddesi ile E5 ana yolu arasında yer alması nedeniyle önemli stratejik konumu ile öne çıkmaktadır. Aynı zamanda Avrupa İstanbul & # 39; unun ortasında, eski ve yeni İstanbul arasında yer almaktadır. Айрыка, хастанелер, алышвериш, меркезлери ве бирчок сосяль ве тикари тезис ачысындан зенгин бир бёльгеде шехир меркезин çok yakındır.  • Proje özellikleri:  • KELEŞ CENTER projesi birçok yatırım avantajını bünyesinde barındıran ender projelerden biridir. Bu proje İstanbul & # 39; un en önemli noktalarından birinde yer almaktadır ve şu anda Atatürk Havalimanı ve ana sergi merkezinin doğrudan manzarasına sahiptir.  • Ayrıca proje, şehrin ticari ve finansal arteri olan İstanbul & # 39; un ticaret merkezine de yakındır.  • KELEŞ CENTER projesinin alanı, içerisinde çok sayıda AVM ve ticaret merkezinin bulunması ile karakterize edilmekte olup, projenin yer aldığı Basin Express hattı, Стамбул и # 39; un en önemli alışveriş merkezi' догрудан улашим сагламактадыр. Стамбул.  • Proje, Türk vatandaşlığını kazanmanın şartlarını ve seçeneklerini kabul eder.  • Proje, Türk hükümetinin gelecekte Türkiye & # 39; nin en büyük projesi olan İstanbul Kanalı & # 39; nı inşa etmeyi amaçladığı Marmara Denizi ve Küçükçük göl manzaras
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Жилой комплекс Жилой Комплекс в центре Алании
Жилой комплекс Жилой Комплекс в центре Алании
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Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 5
Жилой комплекс в самом центре Алании в 150 метрах от знаменитого пляжа Клеопатра. Состоит из одного шести этажного комплекса с хорошей инфраструктурой. На первом этаже будут магазины. Так же есть открытый бассейн. В комплексе представлены квартиры планировкой от 1+0  до 2+1. В стоимость апартаментов входить мебель и бытовая техника. Высокая доходность от сдачи в аренду. Проект расположен на одной из самых оживленных улиц Алании, вблизи от торговых центров, банковских и государственных учреждений, больниц и поликлиник, налоговой инспекции, кадастрового управления, бизнес-центров и других социально значимых объектов. Кроме того в непосредственной близости также расположены: рыбный и овощной рынок, остановки общественного транспорта и автовокзал. Данная улица является одной из самых популярных улиц Алании среди местных жителей и иностранцев, на ней разместилось множество апарт-отелей, кафе, ресторанов, различных продуктовых магазинов. Окончание проекта в июле 2023 года. 
Агентство
Elka Homes Real Estate & Construction
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Агентство
Elka Homes Real Estate & Construction
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