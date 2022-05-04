Istanbul Beylikduzu Apartments Project

Аланья, Турция

Жилой комплекс в самом центре Алании в 150 метрах от знаменитого пляжа Клеопатра. Состоит из одного шести этажного комплекса с хорошей инфраструктурой. На первом этаже будут магазины. Так же есть открытый бассейн. В комплексе представлены квартиры планировкой от 1+0 до 2+1. В стоимость апартаментов входить мебель и бытовая техника. Высокая доходность от сдачи в аренду. Проект расположен на одной из самых оживленных улиц Алании, вблизи от торговых центров, банковских и государственных учреждений, больниц и поликлиник, налоговой инспекции, кадастрового управления, бизнес-центров и других социально значимых объектов. Кроме того в непосредственной близости также расположены: рыбный и овощной рынок, остановки общественного транспорта и автовокзал. Данная улица является одной из самых популярных улиц Алании среди местных жителей и иностранцев, на ней разместилось множество апарт-отелей, кафе, ресторанов, различных продуктовых магазинов. Окончание проекта в июле 2023 года.