Istanbul Beylikduzu Apartments Project

Почему это свойство؟
Созерцайте один из самых красивых видов на море Мраморного моря в европейском Стамбуле.
Центральное расположение в районе Бейликдузу; Это возможность для инвестиций, которую нельзя упустить, с высокими показателями прибыли от недвижимости.
Интеллектуальная система - и новейшее технологическое оборудование делают ее превосходящей других.
Готовый титул с возможностью получить турецкое гражданство.
Проект находится недалеко от транспортной сети и основных дорог и имеет легкий доступ.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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KELEŞ CENTER projesi, Стамбул и # 39; un Avrupa yakasında, özellikle Sefaköy & # 39; ün Küçükçekmece semtinde, Стамбул и # 39; un ana yol kavşakların buluaktas • Proje, Basin Express Caddesi ile E5 ana yolu arasında yer alması nedeniyle önemli stratejik konumu ile öne çıkmaktadır. Aynı zamanda Avrupa İstanbul & # 39; unun ortasında, eski ve yeni İstanbul arasında yer almaktadır. Айрыка, хастанелер, алышвериш, меркезлери ве бирчок сосяль ве тикари тезис ачысындан зенгин бир бёльгеде шехир меркезин çok yakındır. • Proje özellikleri: • KELEŞ CENTER projesi birçok yatırım avantajını bünyesinde barındıran ender projelerden biridir. Bu proje İstanbul & # 39; un en önemli noktalarından birinde yer almaktadır ve şu anda Atatürk Havalimanı ve ana sergi merkezinin doğrudan manzarasına sahiptir. • Ayrıca proje, şehrin ticari ve finansal arteri olan İstanbul & # 39; un ticaret merkezine de yakındır. • KELEŞ CENTER projesinin alanı, içerisinde çok sayıda AVM ve ticaret merkezinin bulunması ile karakterize edilmekte olup, projenin yer aldığı Basin Express hattı, Стамбул и # 39; un en önemli alışveriş merkezi' догрудан улашим сагламактадыр. Стамбул. • Proje, Türk vatandaşlığını kazanmanın şartlarını ve seçeneklerini kabul eder. • Proje, Türk hükümetinin gelecekte Türkiye & # 39; nin en büyük projesi olan İstanbul Kanalı & # 39; nı inşa etmeyi amaçladığı Marmara Denizi ve Küçükçük göl manzaras
Резиденция располагает открытым бассейном, детским бассейном, сауной, фитнес-центром, детской площадкой, видеонаблюдением, садом, парковка.
Окончание строительства - конец декабря 2023 года.
Расположение и объекты поблизости
Пляж Газипаша - 500 метров
Центр города - 2 км
Аэропорт - 6 км
Жилой комплекс в самом центре Алании в 150 метрах от знаменитого пляжа Клеопатра. Состоит из одного шести этажного комплекса с хорошей инфраструктурой. На первом этаже будут магазины. Так же есть открытый бассейн. В комплексе представлены квартиры планировкой от 1+0 до 2+1. В стоимость апартаментов входить мебель и бытовая техника. Высокая доходность от сдачи в аренду.
Проект расположен на одной из самых оживленных улиц Алании, вблизи от торговых центров, банковских и государственных учреждений, больниц и поликлиник, налоговой инспекции, кадастрового управления, бизнес-центров и других социально значимых объектов.
Кроме того в непосредственной близости также расположены: рыбный и овощной рынок, остановки общественного транспорта и автовокзал.
Данная улица является одной из самых популярных улиц Алании среди местных жителей и иностранцев, на ней разместилось множество апарт-отелей, кафе, ресторанов, различных продуктовых магазинов.
Окончание проекта в июле 2023 года.