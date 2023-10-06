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Жильё с видом на горы в Эгейский регион, Турция

Мугла
503
Измир
199
Бодрум
88
Айдын
48
Tuerkmen Mahallesi
27
Bayrakli
25
Kusadasi
23
Кютахья
13
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136 объектов найдено
Квартира с видом на море, с видом на горы в Бодрум, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Бодрум, Турция
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Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Бодрум, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Бодрум, Турция
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
Цена по запросу
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Yenibagarasi Mahallesi, Турция
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Yenibagarasi Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
  Г. Измир Район Фоча Енибаарасы   С невероятно красивым видом и бассейном На…
€711,143
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Фетхие, Турция
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Фетхие, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Представляем Вашему вниманию восхитительную виллу, которая сочетает в себе роскошь, комфорт …
€560,000
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Фетхие, Турция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Фетхие, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 2/3
Представлена на продажу красивая квартира, расположенная в городе Фетхие - излюбленном курор…
€190,000
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Фетхие, Турция
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Фетхие, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Представлена на продажу строящаяся вилла, расположенная в 30 минутах от центра Фетхие, в 25 …
€220,000
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Фетхие, Турция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Фетхие, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/3
Добро пожаловать в мир утонченной роскоши и уединенного комфорта в самом сердце города Фетхи…
€210,000
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Фетхие, Турция
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Фетхие, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 2/3
Представлена на продажу квартира, расположенная в районе Деликташ Фетхие. Район находится в …
€155,000
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Фетхие, Турция
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Фетхие, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 1/2
Представлена на продажу квартира в отличном жилом комплексе Оваджика курортного Фетхие. Этот…
€180,000
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Фетхие, Турция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Фетхие, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/3
Представлена квартира от застройщика, расположенная всего в 5 минутах от пляжа Чалыш Фетхие.…
€154,000
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Kemalpasa, Турция
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Kemalpasa, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
Наша ферма находится в районе Кемальпаша Орен Яка. Есть два отдельных пронумерованных 2-х эт…
€1,33 млн
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Milas, Турция
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Milas, Турция
Комнаты 5
Площадь 364 м²
Количество этажей 2
Современный комплекс вилл с пляжами, бассейнами и спа-центром, Бодрум, Турция Предлагаются …
€3,68 млн
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Guelluek, Турция
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Guelluek, Турция
Комнаты 3
Площадь 386 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс вилл с собственным пляжем, Гюллюк, Бодрум, Турция Предлагаются виллы с больш…
€1,34 млн
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Meselik, Турция
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Meselik, Турция
Комнаты 5
Площадь 165 м²
Количество этажей 3
Новый жилой комплекс таунхаусов с частным пляжем в Бодруме, Мугла, Турция Роскошный жилой к…
€918,334
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Konak, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Konak, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Количество этажей 24
Стильные Квартиры Рядом с Морем в Проекте в Измире, Конак. Квартиры в Измире в районе Конак,…
€215,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Konak, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Konak, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 24
Стильные Квартиры Рядом с Морем в Проекте в Измире, Конак. Квартиры в Измире в районе Конак,…
€290,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Konak, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Konak, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Количество этажей 24
Стильные Квартиры Рядом с Морем в Проекте в Измире, Конак. Квартиры в Измире в районе Конак,…
€442,000
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Konak, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Konak, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 233 м²
Количество этажей 24
Стильные Квартиры Рядом с Морем в Проекте в Измире, Конак. Квартиры в Измире в районе Конак,…
€588,000
Вилла 7 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Karakecililer, Турция
Вилла 7 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
3-Этажный Дом с Гарантированным Доходом от Аренды в Фетхие, Оваджик Дом с планировкой 6+1 ра…
€1,16 млн
Вилла 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Karakecililer, Турция
Вилла 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Этаж 1/2
Отдельные Виллы с Частным Бассейном в Фетхие, Мугла. Виллы с шикарным дизайном расположены в…
€484,000
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Karakecililer, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 937 м²
Количество этажей 3
Роскошная Вилла с Собственным Бассейном и Садом в Фетхие, Хисароню Современная вилла располо…
€1,15 млн
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Karakecililer, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Этаж 1/3
Роскошные Виллы с Видом на Природу в Хисароню, Оваджик Роскошные виллы с современным дизайно…
€769,000
Бунгало 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Karakecililer, Турция
Бунгало 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
Бунгало с Видом на Лес и Горы в Мугле, Фетхие Бунгало по концепции "хоббит" расположено в Фе…
€653,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Karakecililer, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 3
Роскошный Трехэтажный Дом с Частным Садом и Бассейном в Фетхие, Мугла Роскошная вилла распол…
€925,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Karakecililer, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 190 м²
Количество этажей 3
Трехэтажные Виллы с Видом на Природу в Мугле, Фетхие Отдельные виллы расположены в районе Хи…
€734,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Karakecililer, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 225 м²
Количество этажей 3
Новая 3-Этажная Отдельная Вилла в Хисароню, Олюдениз Трехэтажная вилла в современном стиле р…
€913,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Karakecililer, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 775 м²
Количество этажей 3
Отдельная Вилла с Бассейном в Фетхие, Олюдениз Отдельная трехэтажная вилла в современном сти…
€752,000
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Фетхие, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Фетхие, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Этаж 2/5
Современная Недвижимость с Видом на Море в Фетхие, Карагёзлер Недвижимость в Фетхие находитс…
€535,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Фетхие, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Фетхие, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 5
Современная Недвижимость с Видом на Море в Фетхие, Карагёзлер Недвижимость в Фетхие находитс…
€475,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Фетхие, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Фетхие, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
Количество этажей 5
Современная Недвижимость с Видом на Море в Фетхие, Карагёзлер Недвижимость в Фетхие находитс…
€477,000

Типы недвижимости в Эгейский регион

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Эгейский регион, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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