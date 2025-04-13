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Купить жилую недвижимость в Efeler, Турция

квартиры
3
3 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Efeler, Турция
Квартира 3 комнаты
Efeler, Турция
Число комнат 3
Площадь 82 м²
$215,802
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Квартира 1 комната в Efeler, Турция
Квартира 1 комната
Efeler, Турция
Число комнат 1
Площадь 86 м²
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Efeler, Турция
Квартира 2 комнаты
Efeler, Турция
Число комнат 2
Площадь 92 м²
$176,049
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов