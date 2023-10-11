Купить жилую недвижимость в Фоче, Турция

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Жильё в Foca, Турция

Mustafa Kemal Atatuerk Mahallesi
3
8 объектов найдено
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Fatih Mahallesi, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Fatih Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/2
Современные Квартиры 1+1 в Роскошном Комплексе с Частным Пляжем в Фоча, Измир Современные ап…
€233,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Fatih Mahallesi, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Fatih Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 2
Современные Квартиры 1+1 в Роскошном Комплексе с Частным Пляжем в Фоча, Измир Современные ап…
€233,000
Вилла 4 спальни с балконом, с гаражом, с видом на горы в Foca, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с гаражом, с видом на горы
Foca, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Наши 2 роскошных триплексных виллы с 225 м2 4 + 1 отдельно стоящий бассейн площадью 50 м2 на…
€750,000
Вилла 4 спальни с балконом, с гаражом, с видом на горы в Foca, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с гаражом, с видом на горы
Foca, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Our 2 luxury triplex villas with 225 m2 4+1 detached 50m2 pool in a 650m2 plot with a magn…
€750,000
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Foca, Турция
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Foca, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Г. Измир Район Фоча Енибаарасы С невероятно красивым видом и бассейном На территори…
€677,369
Квартира 2 комнаты с парковкой, с видом на море, с интернетом в Yenifoca, Турция
Квартира 2 комнаты с парковкой, с видом на море, с интернетом
Yenifoca, Турция
Комнаты 2
Площадь 56 м²
Этаж 2/2
Квартира 1+1 в уютном комплексе со своим пляжем в ФочаРайон: Измир, Фоча, ФатихРасстояние до…
€234,200
Дуплекс 4 комнаты с парковкой, с видом на море, с интернетом в Yenifoca, Турция
Дуплекс 4 комнаты с парковкой, с видом на море, с интернетом
Yenifoca, Турция
Комнаты 4
Площадь 102 м²
Этаж 1/2
Дуплекс 2+2 в уютном комплексе со своим пляжем в ФочаРайон: Измир, Фоча, ФатихРасстояние до …
€341,900
Квартира 2 комнаты с парковкой, с видом на море, с интернетом в Yenifoca, Турция
Квартира 2 комнаты с парковкой, с видом на море, с интернетом
Yenifoca, Турция
Комнаты 2
Площадь 49 м²
Этаж 1/1
Квартира 1+1 в уютном комплексе со своим пляжем в ФочаРайон: Измир, Фоча, ФатихРасстояние до…
€182,700

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с видом на озеро
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