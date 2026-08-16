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Купить жилую недвижимость в Torbali, Турция

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квартиры
3
3 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Torbali, Турция
Квартира 3 комнаты
Torbali, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/3
Инвестиционные квартиры в малоэтажном комплексе в Измире, Торбалы Квартиры находятся в район…
$125,854
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Квартира 2 комнаты в Torbali, Турция
Квартира 2 комнаты
Torbali, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1/3
Инвестиционные квартиры в малоэтажном комплексе в Измире, Торбалы Квартиры находятся в район…
$94,274
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Torbali, Турция
Квартира 2 комнаты
Torbali, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2/3
Инвестиционные квартиры в малоэтажном комплексе в Измире, Торбалы Квартиры находятся в район…
$91,215
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