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Купить жилую недвижимость в Guezelbahce, Турция

3 объекта найдено
Пентхаус 5 комнат в Guezelbahce, Турция
Пентхаус 5 комнат
Guezelbahce, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Этаж 2/2
Квартиры с видом на природу в Измире рядом с объектами инфраструктуры Гюзельбахче - одно из …
$460,034
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Вилла 5 комнат в Guezelbahce, Турция
Вилла 5 комнат
Guezelbahce, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 203 м²
Этаж 1/3
Отдельная вилла с собственным бассейном и садом рядом с инфраструктурой в Измире, Гюзельбахч…
$1,23 млн
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Дом 6 комнат в Guezelbahce, Турция
Дом 6 комнат
Guezelbahce, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Этаж 1/3
Сдвоенные виллы с частным бассейном и садом в Измире Гюзельбахче – тихий прибрежный город, р…
$893,966
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