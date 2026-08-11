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Купить жилую недвижимость в Bayrakli, Турция

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квартиры
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6 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Bayrakli, Турция
Квартира 3 комнаты
Bayrakli, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Этаж 2/8
Новые квартиры в жилом комплексе с бассейном в Байраклы, Измир Квартиры расположены в Байрак…
$146,792
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Квартира 2 комнаты в Bayrakli, Турция
Квартира 2 комнаты
Bayrakli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 1/8
Новые квартиры в жилом комплексе с бассейном в Байраклы, Измир Квартиры расположены в Байрак…
$89,578
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Квартира 4 комнаты в Bayrakli, Турция
Квартира 4 комнаты
Bayrakli, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Этаж 3/10
Новые апартаменты в шаговой доступности от всей инфраструктуры в Байраклы, Измир Эти апартам…
$327,178
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Квартира 4 комнаты в Bayrakli, Турция
Квартира 4 комнаты
Bayrakli, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Этаж 2/10
Новые квартиры рядом с ежедневными удобствами в Измире Квартиры в Измире расположены в район…
$316,773
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Квартира 4 комнаты в Bayrakli, Турция
Квартира 4 комнаты
Bayrakli, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 4/11
Новые квартиры в Измире, Байраклы, в шаговой доступности от всей повседневной инфраструктуры…
$316,773
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Квартира 4 комнаты в Bayrakli, Турция
Квартира 4 комнаты
Bayrakli, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 4/9
Новые квартиры в Измире, Байраклы, в пешей доступности от повседневной инфраструктуры Просто…
$327,178
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