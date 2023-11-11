Купить жилую недвижимость в Bayrakli, Турция

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Жильё в Bayrakli, Турция

квартиры
25
25 объектов найдено
Квартира 1 спальня с балконом, в центре города, с бытовой техникой в Bayrakli, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, в центре города, с бытовой техникой
Bayrakli, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/14
Предлагаем вашему вниманию новый Проект , который находиться в одном из самых престижных рай…
€217,000
Квартира 1 комната с бытовой техникой, с центральным отоплением, с видеонаблюдением в Bayrakli, Турция
Квартира 1 комната с бытовой техникой, с центральным отоплением, с видеонаблюдением
Bayrakli, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 3/14
Предлагаем вашему вниманию новый Проект , который находиться в одном из самых престижных рай…
€140,000
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Bayrakli, Турция
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Bayrakli, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 25/26
The project is located in Izmir Bayraklı region 26 floors 226 residential property …
€530,000
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Bayrakli, Турция
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Bayrakli, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 23/26
The project is located in Izmir Bayraklı region 26 floors 226 residential property …
€528,000
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Bayrakli, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bayrakli, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 20/26
The project is located in Izmir Bayrakl region 26 floors 226 residential property …
€270,000
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Bayrakli, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bayrakli, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 10/26
The project is located in Izmir Bayraklı region 26 floors 226 residential property …
€250,000
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером в Bayrakli, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bayrakli, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 5/26
The project is located in Izmir Bayraklı region 26 floors 226 residential property …
€170,000
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с гаражом в Bayrakli, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с гаражом
Bayrakli, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 4/26
The project is located in Izmir Bayraklı 26 floors 226 residential property For …
€180,000
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Bayrakli, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bayrakli, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 209 м²
Должны ли мы принять город с солнцем, которое поднимется к вашему дому через четыре сезона? …
€13,54 млн
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Bayrakli, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bayrakli, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 212 м²
Должны ли мы принять город с солнцем, которое поднимется к вашему дому через четыре сезона? …
€457,784
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Bayrakli, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bayrakli, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Должны ли мы принять город с солнцем, которое поднимется к вашему дому через четыре сезона? …
€241,585
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Bayrakli, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bayrakli, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Должны ли мы принять город с солнцем, которое поднимется к вашему дому через четыре сезона? …
€275,980
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море в Bayrakli, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Bayrakli, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Должны ли мы принять город с солнцем, которое поднимется к вашему дому через четыре сезона? …
€170,859
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море в Bayrakli, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море
Bayrakli, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Должны ли мы принять город с солнцем, которое поднимется к вашему дому через четыре сезона? …
€176,903
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Bayrakli, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bayrakli, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 313 м²
About the complex Everything is at your fingertips in Izmir; transportation networks, sho…
€1,57 млн
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Bayrakli, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bayrakli, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
About the complex Everything is at your fingertips in Izmir; transportation networks, sho…
€588,039
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Bayrakli, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bayrakli, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
About the complex Everything is at your fingertips in Izmir; transportation networks, sho…
€862,383
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Bayrakli, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bayrakli, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
About the complex Everything is at your fingertips in Izmir; transportation networks, sho…
€737,580
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Bayrakli, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bayrakli, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 166 м²
About the complex Everything is at your fingertips in Izmir; transportation networks, sho…
€625,144
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Bayrakli, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bayrakli, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
  About the complex Everything is at your fingertips in Izmir; transportation networks…
€787,051
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Bayrakli, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bayrakli, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
The project is located in the central part of the city, 720 meters from the sea, this magica…
€651,452
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Bayrakli, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bayrakli, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Проект расположен в центральной части города, в 720 метрах от моря, этот волшебный проект ра…
€1,26 млн
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Bayrakli, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bayrakli, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 214 м²
Количество этажей 38
Проект расположен в центральной части города, в 720 метрах от моря, этот волшебный проект ра…
€797
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Bayrakli, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bayrakli, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
 Проект расположен в центральной части города, в 720 метрах от моря, этот волшебный проект р…
€572
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером в Bayrakli, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bayrakli, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Проект расположен в центральной части города, в 720 метрах от моря, этот волшебный проект ра…
€284,014
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