Купить жилую недвижимость в Bayrakli, Турция

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Турция
Жилая
Bayrakli
Жильё в Bayrakli, Турция
квартиры
25
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25 объектов найдено
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Квартира 1 спальня с балконом, в центре города, с бытовой техникой
Bayrakli, Турция
2
1
45 м²
2/14
Предлагаем вашему вниманию новый Проект , который находиться в одном из самых престижных рай…
€217,000
Рекомендовать
Квартира 1 комната с бытовой техникой, с центральным отоплением, с видеонаблюдением
Bayrakli, Турция
1
1
30 м²
3/14
Предлагаем вашему вниманию новый Проект , который находиться в одном из самых престижных рай…
€140,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Bayrakli, Турция
4
2
25/26
The project is located in Izmir Bayraklı region 26 floors 226 residential property …
€530,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Bayrakli, Турция
4
2
23/26
The project is located in Izmir Bayraklı region 26 floors 226 residential property …
€528,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bayrakli, Турция
3
2
20/26
The project is located in Izmir Bayrakl region 26 floors 226 residential property …
€270,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bayrakli, Турция
3
2
10/26
The project is located in Izmir Bayraklı region 26 floors 226 residential property …
€250,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bayrakli, Турция
2
1
5/26
The project is located in Izmir Bayraklı region 26 floors 226 residential property …
€170,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с гаражом
Bayrakli, Турция
2
1
4/26
The project is located in Izmir Bayraklı 26 floors 226 residential property For …
€180,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bayrakli, Турция
4
2
209 м²
Должны ли мы принять город с солнцем, которое поднимется к вашему дому через четыре сезона? …
€13,54 млн
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bayrakli, Турция
3
2
212 м²
Должны ли мы принять город с солнцем, которое поднимется к вашему дому через четыре сезона? …
€457,784
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bayrakli, Турция
3
2
124 м²
Должны ли мы принять город с солнцем, которое поднимется к вашему дому через четыре сезона? …
€241,585
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bayrakli, Турция
3
2
125 м²
Должны ли мы принять город с солнцем, которое поднимется к вашему дому через четыре сезона? …
€275,980
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Bayrakli, Турция
2
2
84 м²
Должны ли мы принять город с солнцем, которое поднимется к вашему дому через четыре сезона? …
€170,859
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море
Bayrakli, Турция
2
2
84 м²
Должны ли мы принять город с солнцем, которое поднимется к вашему дому через четыре сезона? …
€176,903
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bayrakli, Турция
5
3
313 м²
About the complex Everything is at your fingertips in Izmir; transportation networks, sho…
€1,57 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bayrakli, Турция
4
2
156 м²
About the complex Everything is at your fingertips in Izmir; transportation networks, sho…
€588,039
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bayrakli, Турция
4
2
186 м²
About the complex Everything is at your fingertips in Izmir; transportation networks, sho…
€862,383
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bayrakli, Турция
4
2
186 м²
About the complex Everything is at your fingertips in Izmir; transportation networks, sho…
€737,580
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bayrakli, Турция
4
2
166 м²
About the complex Everything is at your fingertips in Izmir; transportation networks, sho…
€625,144
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bayrakli, Турция
4
2
192 м²
About the complex Everything is at your fingertips in Izmir; transportation networks…
€787,051
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bayrakli, Турция
4
2
204 м²
The project is located in the central part of the city, 720 meters from the sea, this magica…
€651,452
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bayrakli, Турция
5
2
280 м²
Проект расположен в центральной части города, в 720 метрах от моря, этот волшебный проект ра…
€1,26 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bayrakli, Турция
4
2
214 м²
38
Проект расположен в центральной части города, в 720 метрах от моря, этот волшебный проект ра…
€797
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bayrakli, Турция
3
2
164 м²
Проект расположен в центральной части города, в 720 метрах от моря, этот волшебный проект р…
€572
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bayrakli, Турция
2
1
83 м²
Проект расположен в центральной части города, в 720 метрах от моря, этот волшебный проект ра…
€284,014
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