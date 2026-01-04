Показать объекты на карте Показать объекты списком
Купить жилую недвижимость в Афьонкарахисар, Турция

9 объектов найдено
Квартира 5 комнат в Афьонкарахисар, Турция
Квартира 5 комнат
Афьонкарахисар, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
Этаж 7/8
$5,54 млн
Квартира 5 комнат в Афьонкарахисар, Турция
Квартира 5 комнат
Афьонкарахисар, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 198 м²
Этаж 1/10
$4,75 млн
Квартира 3 комнаты в Афьонкарахисар, Турция
Квартира 3 комнаты
Афьонкарахисар, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 3/4
$750,469
Sky ApartmentsSky Apartments
Квартира 4 комнаты в Афьонкарахисар, Турция
Квартира 4 комнаты
Афьонкарахисар, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 4/4
$1,14 млн
Квартира 3 комнаты в Афьонкарахисар, Турция
Квартира 3 комнаты
Афьонкарахисар, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 2/6
$3,11 млн
Квартира 3 комнаты в Афьонкарахисар, Турция
Квартира 3 комнаты
Афьонкарахисар, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 2/3
$2,29 млн
TekceTekce
Квартира 5 комнат в Афьонкарахисар, Турция
Квартира 5 комнат
Афьонкарахисар, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Этаж 2/4
$3,58 млн
Квартира 5 комнат в Афьонкарахисар, Турция
Квартира 5 комнат
Афьонкарахисар, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Этаж 2/3
$3,11 млн
Квартира в Афьонкарахисар, Турция
Квартира
Афьонкарахисар, Турция
Площадь 9 м²
$43,97 млн
VernaVerna

