Купить жилую недвижимость в Дикили, Турция

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Жильё в Дикили, Турция

1 объект найдено
Вилла 3 спальни в Дикили, Турция
Вилла 3 спальни
Дикили, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Измирский район Дикили Чандарлы море и пляж 20 метров 120 м2 брутто 100 м2 нетто 3 + 1 д…
€272,000
Realting.com
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