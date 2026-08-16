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Купить жилую недвижимость в Дикили, Турция

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3 объекта найдено
Квартира в Denizkoy Mahallesi, Турция
Квартира
Denizkoy Mahallesi, Турция
Площадь 340 м²
$7,73 млн
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Вилла 5 комнат в Дикили, Турция
Вилла 5 комнат
Дикили, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 3
$14,05 млн
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Квартира в Denizkoy Mahallesi, Турция
Квартира
Denizkoy Mahallesi, Турция
Площадь 2 м²
$29,94 млн
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