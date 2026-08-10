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Купить жилую недвижимость в Didim, Турция

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13 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Didim, Турция
Квартира 4 комнаты
Didim, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 5
МОДЕРН ВОХНАНЛАГ В ДИДИМ СТРАНДНАХ, ЗЕНТРАЛЬНАЯ МЕРБЛИКАНемецкий брокер §34c Прием - безопас…
$312,101
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Коттедж 3 комнаты в Didim, Турция
Коттедж 3 комнаты
Didim, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 4 000 м²
Количество этажей 5
ЛЮКСУРИВНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ В ДИДИМ СТАНДАРТАХ И МЕРБЛИКЕEXKLUSIVER WOHNKOMPLEX Современный стиль…
$266,095
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ISB Global Immobilien
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Квартира в Didim, Турция
Квартира
Didim, Турция
Площадь 307 м²
$1,45 млн
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LDV InvestLDV Invest
Квартира в Akbuk, Турция
Квартира
Akbuk, Турция
Площадь 248 м²
$3,02 млн
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Дом 3 комнаты в Didim, Турция
Дом 3 комнаты
Didim, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 5
Современный и роскошный жилой проект в Алтынкуме, Дидим ТурцияБесплатный брокер для покупате…
$218,789
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Агентство
ISB Global Immobilien
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Дом 4 комнаты в Didim, Турция
Дом 4 комнаты
Didim, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 5 000 м²
Количество этажей 2
Роскошная и современная комплексная виллаПредложите возможность отдохнуть у бассейна и насла…
$384,360
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Агентство
ISB Global Immobilien
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe
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Дуплекс 4 комнаты в Didim, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Didim, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 2/3
$7,53 млн
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Квартира 4 комнаты в Didim, Турция
Квартира 4 комнаты
Didim, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 2/4
$8,02 млн
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Квартира 3 комнаты в Didim, Турция
Квартира 3 комнаты
Didim, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 3/3
$6,60 млн
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Квартира 2 комнаты в Didim, Турция
Квартира 2 комнаты
Didim, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Проект апартаментов и вилл расположен в живописной бухте Акбук | Дидим на побережье Эгейског…
$152,893
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Квартира 3 комнаты в Didim, Турция
Квартира 3 комнаты
Didim, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Проект апартаментов и вилл расположен в живописной бухте Акбук | Дидим на побережье Эгейског…
$197,980
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Квартира 2 комнаты в Didim, Турция
Квартира 2 комнаты
Didim, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Комплекс расположен в городе Дидим, в 200 метрах от пляжа  Алтынкум, рядом вся необходимая г…
$169,881
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Квартира 3 комнаты в Didim, Турция
Квартира 3 комнаты
Didim, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Комплекс расположен в городе Дидим, в 200 метрах от пляжа  Алтынкум, рядом вся необходимая г…
$203,637
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