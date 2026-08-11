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Купить жилую недвижимость в Кушадасы, Турция

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94 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Кушадасы, Турция
Квартира 2 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/7
Квартиры с видом на море, горы и город в комплексе в Кушадасы Квартиры расположены прямо на …
$207,100
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Квартира 3 комнаты в Кушадасы, Турция
Квартира 3 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 1/7
Квартиры с видом на море, горы и город в комплексе в Кушадасы Квартиры расположены прямо на …
$333,661
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Дом 5 комнат в Кушадасы, Турция
Дом 5 комнат
Кушадасы, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Этаж 1/2
Новые современные виллы в Кушадасы с террасами и бассейнами Кушадасы — это популярный портов…
$727,979
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TekceTekce
Вилла 7 комнат в Кушадасы, Турция
Вилла 7 комнат
Кушадасы, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 380 м²
Этаж 1/2
Просторные отдельные виллы с бассейнами и террасами в окружении природы в Кушадасы, Айдын Ку…
$1,05 млн
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Вилла 6 комнат в Кушадасы, Турция
Вилла 6 комнат
Кушадасы, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Этаж 1/3
Просторные виллы с бассейнами рядом с полями для гольфа в Кушадасы, Айдын Кушадасы – популяр…
$1,51 млн
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Вилла 6 комнат в Кушадасы, Турция
Вилла 6 комнат
Кушадасы, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 445 м²
Этаж 1/3
Отдельные виллы с видом на море рядом с пляжем в Кушадасы, Кадынларденизи Виллы на продажу р…
$1,83 млн
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Вилла 5 комнат в Кушадасы, Турция
Вилла 5 комнат
Кушадасы, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Этаж 1/2
Просторные отдельные виллы с террасами в окружении природы в Кушадасы Кушадасы — живописный …
$589,433
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Квартира 2 комнаты в Кушадасы, Турция
Квартира 2 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 2/6
Квартиры с видом на море в комплексе с бассейном недалеко от пристани для яхт Кушадасы Кварт…
$452,597
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Квартира 2 комнаты в Кушадасы, Турция
Квартира 2 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/5
Новые квартиры в комплексе с бассейном в Кушадасы Эти современные квартиры находятся в споко…
$120,808
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Квартира 4 комнаты в Кушадасы, Турция
Квартира 4 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Этаж 4/5
Квартиры в комплексе с бассейном и охраной рядом с пристанью для яхт Кушадасы Предлагаемые н…
$416,070
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Пентхаус 4 комнаты в Кушадасы, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Этаж 1
Квартиры в комплексе с бассейном в пешей доступности от пляжа в Кушадасы, Турция Современные…
$288,332
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Вилла 4 комнаты в Кушадасы, Турция
Вилла 4 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Этаж 1/2
Отдельные и сдвоенные виллы с видом на море в пешей доступности от повседневных удобств в Ай…
$358,283
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Вилла 4 комнаты в Кушадасы, Турция
Вилла 4 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
$7,85 млн
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Квартира 3 комнаты в Кушадасы, Турция
Квартира 3 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 2/5
Новые квартиры в комплексе с бассейном в Кушадасы Эти современные квартиры находятся в споко…
$167,981
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Дом 4 комнаты в Кушадасы, Турция
Дом 4 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/3
Новая и готовая к заселению сдвоенная вилла в Давутларе, Кушадасы Продается недавно построен…
$166,428
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Вилла 5 комнат в Кушадасы, Турция
Вилла 5 комнат
Кушадасы, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Этаж 1/2
Отдельные дома рядом с пляжем и объектами инфраструктуры в Кушадасы, Айдын Стильные дома рас…
$970,397
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Квартира 4 комнаты в Кушадасы, Турция
Квартира 4 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 2/5
Квартиры с видом на море в охраняемом комплексе с бассейном в Кушадасы, Айдын Эти великолепн…
$337,583
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Дом 2 комнаты в Кушадасы, Турция
Дом 2 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 5/5
$8,89 млн
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Квартира 2 комнаты в Кушадасы, Турция
Квартира 2 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/3
Просторные квартиры с видом на море и природу в Кушадасы, Айдын Кушадасы – это прибрежный го…
$142,388
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Квартира 3 комнаты в Кушадасы, Турция
Квартира 3 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 2/2
Квартиры в комплексе в пешей доступности от пляжа в Кушадасы, Айдын Стильные квартиры находя…
$278,934
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Квартира в Sogucak, Турция
Квартира
Sogucak, Турция
Площадь 416 м²
$5,75 млн
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Квартира 3 комнаты в Кушадасы, Турция
Квартира 3 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 1/4
$7,85 млн
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Квартира 2 комнаты в Кушадасы, Турция
Квартира 2 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/5
Новая квартира 1+1 в Кушадасы, на Кадынларденизи (Женский пляж) Квартира для проживания расп…
$177,216
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Вилла 5 комнат в Кушадасы, Турция
Вилла 5 комнат
Кушадасы, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
Этаж 1/2
Отдельные и сдвоенные виллы с видом на море в пешей доступности от повседневных удобств в Ай…
$453,054
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Квартира 3 комнаты в Кушадасы, Турция
Квартира 3 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Этаж 1/6
Квартиры с видом на море в комплексе с бассейном недалеко от пристани для яхт Кушадасы Кварт…
$590,094
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Квартира 3 комнаты в Кушадасы, Турция
Квартира 3 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 1/3
Квартиры в Кушадасы, Кадынлар Денизи, рядом с пляжем и основными объектами инфраструктуры Кв…
$221,973
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Вилла 5 комнат в Кушадасы, Турция
Вилла 5 комнат
Кушадасы, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 420 м²
Этаж 1/3
Новые виллы с просторными садами рядом с инфраструктурой в Кушадасы Виллы расположены в райо…
$1,88 млн
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Квартира 2 комнаты в Кушадасы, Турция
Квартира 2 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 1/3
Квартиры с видом на море в охраняемом комплексе с бассейном в Кушадасы, Турция Эти стильные …
$123,586
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Квартира 4 комнаты в Кушадасы, Турция
Квартира 4 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 140 м²
Этаж 1
Квартиры в комплексе с бассейном в пешей доступности от пляжа в Кушадасы, Турция Современные…
$345,998
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Квартира 2 комнаты в Кушадасы, Турция
Квартира 2 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 1/3
Квартиры с видом на море в охраняемом комплексе с бассейном в Кушадасы, Турция Эти стильные …
$130,829
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