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Купить жилую недвижимость в Урле, Турция

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19 объектов найдено
Вилла 6 комнат в Урла, Турция
Вилла 6 комнат
Урла, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 380 м²
Этаж 1/3
Отдельная вилла с бассейном и садом в комплексе в Измире, Урла Урла – один из самых привлека…
$1,90 млн
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Дом 6 комнат в Урла, Турция
Дом 6 комнат
Урла, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Этаж 1/2
Виллы на берегу моря в Урле, Измир: с собственными бассейнами, садами и террасами Урла — оди…
$578,783
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Вилла 8 комнат в Урла, Турция
Вилла 8 комнат
Урла, Турция
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 477 м²
Этаж 1/1
Просторные виллы с частными бассейнами и садами в Кекликтепе, Урла, Измир Урла, один из самы…
$4,00 млн
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Вилла 5 комнат в Урла, Турция
Вилла 5 комнат
Урла, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Этаж 1/1
Дома с индивидуальным дизайном, бассейнами и садами в Урле, Измир В Урле, одном из самых тих…
$1,15 млн
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Вилла 5 комнат в Урла, Турция
Вилла 5 комнат
Урла, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 1/3
Новая вилла с видом на море рядом с пляжем в Урле, Измир Вилла с видом на море расположена в…
$999,567
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Вилла 6 комнат в Урла, Турция
Вилла 6 комнат
Урла, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 687 м²
Этаж 1/2
Просторные виллы с бассейнами и садами в Измире, Урла, Кекликтепе Эти отдельные виллы распол…
$3,49 млн
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TekceTekce
Дом 5 комнат в Урла, Турция
Дом 5 комнат
Урла, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Этаж 1/2
Элегантные виллы с садом и бассейном в тихом месте в Урле, Измир Виллы расположены в районе …
$848,424
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Дом 5 комнат в Урла, Турция
Дом 5 комнат
Урла, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Этаж 1/3
Новые двухквартирные дома с садом и бассейном в тихом районе Урла, Измир Дома расположены в …
$542,059
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Дом 4 комнаты в Урла, Турция
Дом 4 комнаты
Урла, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 1
Новые двухквартирные виллы с террасой и балконом в Урле, Измир Виллы расположены в Урле — од…
$708,847
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Вилла 7 комнат в Урла, Турция
Вилла 7 комнат
Урла, Турция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 435 м²
Этаж 1/1
Просторные виллы с частными бассейнами и садами в Кекликтепе, Урла, Измир Урла, один из самы…
$3,00 млн
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Квартира 3 комнаты в Урла, Турция
Квартира 3 комнаты
Урла, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Этаж 1/2
$14,59 млн
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Вилла 6 комнат в Урла, Турция
Вилла 6 комнат
Урла, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 687 м²
Этаж 1/1
Просторная вилла с собственным бассейном и садом в Урле, Измир Урла — один из самых зелёных …
$4,89 млн
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Дом 5 комнат в Урла, Турция
Дом 5 комнат
Урла, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Этаж 1/2
Двухквартирные виллы с террасами и балконами у моря в Урле, Измир Виллы расположены в Урле —…
$583,756
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Дом 5 комнат в Урла, Турция
Дом 5 комнат
Урла, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 1/3
Новые виллы у моря в Измире с террасами и бассейнами Эти роскошные виллы находятся в престиж…
$542,059
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Вилла 6 комнат в Урла, Турция
Вилла 6 комнат
Урла, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 410 м²
Этаж 1/1
Просторные виллы с частными бассейнами и садами в Кекликтепе, Урла, Измир Урла, один из самы…
$2,60 млн
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Вилла 8 комнат в Урла, Турция
Вилла 8 комнат
Урла, Турция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Этаж 1/2
Отремонтированная вилла с террасой и балконом недалеко от пляжа в Измире, Урла Предлагается …
$635,877
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Квартира 6 комнат в Урла, Турция
Квартира 6 комнат
Урла, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 494 м²
Количество этажей 2
Новый жилой комплекс с бассейном, зелеными зонами и теннисным кортом, Измир, Турция Резиден…
$2,15 млн
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Вилла 7 комнат в Урла, Турция
Вилла 7 комнат
Урла, Турция
Число комнат 7
Количество спален 6
Площадь 145 м²
Количество этажей 2
Большие виллы в жилом комплексе с развитой инфраструктурой, недалеко от Эгейского моря, Урла…
$2,44 млн
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Квартира 7 комнат в Урла, Турция
Квартира 7 комнат
Урла, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 450 м²
Процесс продажи особняков Laila 2, ставших символом İzmir G ü zelbah ç e, начался на втором …
$1,10 млн
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