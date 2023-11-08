Купить жилую недвижимость в Урле, Турция

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Жильё в Urla, Турция

Icmeler Mahallesi
6
Yenice Mahallesi
3
16 объектов найдено
Дом 3 спальни с видом на море в Urla, Турция
Дом 3 спальни с видом на море
Urla, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 320 м²
Количество этажей 4
В одном из самых элитных ЖК в Урле район Чешмеалты продается вилла  • ЖК с бассейном и ох…
€573,000
Квартира 6 спален с парковкой, с видом на море, с террасой в Урла, Турция
Квартира 6 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Урла, Турция
Комнаты 7
Площадь 145 м²
Количество этажей 2
Большие виллы в жилом комплексе с развитой инфраструктурой, недалеко от Эгейского моря, Урла…
€2,38 млн
Квартира 5 спален с парковкой, с террасой, с садом в Урла, Турция
Квартира 5 спален с парковкой, с террасой, с садом
Урла, Турция
Комнаты 6
Площадь 494 м²
Количество этажей 2
Новый жилой комплекс с бассейном, зелеными зонами и теннисным кортом, Измир, Турция Резиден…
€2,04 млн
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Yenice Mahallesi, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Yenice Mahallesi, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 369 м²
Отдельные Виллы с Личными Бассейнами в Комплексе в Урле. Виллы на продажу расположены в райо…
€2,09 млн
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Yenice Mahallesi, Турция
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Yenice Mahallesi, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 418 м²
Отдельные Виллы с Личными Бассейнами в Комплексе в Урле. Виллы на продажу расположены в райо…
€2,35 млн
Вилла 7 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Yenice Mahallesi, Турция
Вилла 7 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Yenice Mahallesi, Турция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 476 м²
Отдельные Виллы с Личными Бассейнами в Комплексе в Урле. Виллы на продажу расположены в райо…
€3,28 млн
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом в Urla, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом
Urla, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 223 м²
  Urla is a global destination with its nature, preserved historical texture, coastline and …
€1,27 млн
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Urla, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Urla, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
  Urla is a global destination with its nature, preserved historical texture, coastline and …
€1,15 млн
Вилла 7 спален с кондиционером, с видом на море, с гаражом в Icmeler Mahallesi, Турция
Вилла 7 спален с кондиционером, с видом на море, с гаражом
Icmeler Mahallesi, Турция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 476 м²
Say hello to the day with the scent of lavender... The project located  in  the pearl of …
€3,27 млн
Вилла 6 спален с лифтом, с видом на море, с гаражом в Icmeler Mahallesi, Турция
Вилла 6 спален с лифтом, с видом на море, с гаражом
Icmeler Mahallesi, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 429 м²
Say hello to the day with the scent of lavender... The project located  in  the pearl of …
€2,35 млн
Вилла 6 спален с кондиционером, с видом на море, с гаражом в Icmeler Mahallesi, Турция
Вилла 6 спален с кондиционером, с видом на море, с гаражом
Icmeler Mahallesi, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 429 м²
Say hello to the day with the scent of lavender... The project located  in  the pearl of …
€2,40 млн
Вилла 6 спален с кондиционером, с видом на море, с гаражом в Icmeler Mahallesi, Турция
Вилла 6 спален с кондиционером, с видом на море, с гаражом
Icmeler Mahallesi, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 449 м²
Say hello to the day with the scent of lavender... The project located  in  the pearl of …
€2,91 млн
Вилла 6 спален в Icmeler Mahallesi, Турция
Вилла 6 спален
Icmeler Mahallesi, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 435 м²
Say hello to the day with the scent of lavender... The project located  in  the pearl of …
€2,49 млн
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с гаражом в Urla, Турция
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с гаражом
Urla, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 384 м²
Say hello to the day with the scent of lavender... The project located  in  the pearl of …
€2,17 млн
Вилла 5 спален в Icmeler Mahallesi, Турция
Вилла 5 спален
Icmeler Mahallesi, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 374 м²
Количество этажей 1
Say hello to the day with the scent of lavender... The project located  in  the pearl of …
€2,08 млн
Квартира 5 спален с Покупка недвижимости в Iskele, Турция
Квартира 5 спален с Покупка недвижимости
Iskele, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 450 м²
Процесс продажи особняков Laila 2, ставших символом İzmir G & uuml; zelbah & ccedil; e, нача…
€1,03 млн

Типы недвижимости в Urla

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Параметры недвижимости в Urla, Турция

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с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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