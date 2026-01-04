Показать объекты на карте Показать объекты списком
Купить жилую недвижимость в Incirliova, Турция

квартиры
5
7 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Erbeyli, Турция
Квартира 4 комнаты
Erbeyli, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
Этаж 1/5
$3,11 млн
Квартира 5 комнат в Incirliova, Турция
Квартира 5 комнат
Incirliova, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 8/8
$2,27 млн
Вилла 4 комнаты в Dereagzi, Турция
Вилла 4 комнаты
Dereagzi, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 500 м²
$9,62 млн
Квартира в Incirliova, Турция
Квартира
Incirliova, Турция
Площадь 145 м²
$469,043
Квартира 3 комнаты в Sinirteke, Турция
Квартира 3 комнаты
Sinirteke, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 4/7
$668,386
Квартира 4 комнаты в Sinirteke, Турция
Квартира 4 комнаты
Sinirteke, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 4/6
$1,35 млн
Вилла 4 комнаты в Erbeyli, Турция
Вилла 4 комнаты
Erbeyli, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
$4,10 млн
