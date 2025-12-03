Показать объекты на карте Показать объекты списком
Купить жилую недвижимость в Денизли, Турция

15 объектов найдено
Квартира в Kale, Турция
Квартира
Kale, Турция
Площадь 387 м²
$1,69 млн
Квартира 3 комнаты в Merkezefendi, Турция
Квартира 3 комнаты
Merkezefendi, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2/5
$3,84 млн
Квартира 4 комнаты в Merkezefendi, Турция
Квартира 4 комнаты
Merkezefendi, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Этаж 2/2
$8,01 млн
AdriastarAdriastar
Квартира 4 комнаты в Merkezefendi, Турция
Квартира 4 комнаты
Merkezefendi, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Этаж 1/4
$7,50 млн
Квартира в Kizilyer, Турция
Квартира
Kizilyer, Турция
Площадь 585 м²
$2,26 млн
Квартира в Merkezefendi, Турция
Квартира
Merkezefendi, Турция
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 3
$9,89 млн
Квартира в Аджипаям, Турция
Квартира
Аджипаям, Турция
Площадь 1 м²
$3,02 млн
Квартира 5 комнат в Памуккале, Турция
Квартира 5 комнат
Памуккале, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 201 м²
Этаж 1/4
$4,48 млн
Квартира в Cankurtaran, Турция
Квартира
Cankurtaran, Турция
Площадь 532 м²
$2,13 млн
AuraAura
Квартира 4 комнаты в Merkezefendi, Турция
Квартира 4 комнаты
Merkezefendi, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 5/5
$5,52 млн
Квартира в Памуккале, Турция
Квартира
Памуккале, Турция
Площадь 35 м²
$580,380
Квартира 2 комнаты в Merkezefendi, Турция
Квартира 2 комнаты
Merkezefendi, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 2/3
$1,69 млн
Квартира 2 комнаты в Памуккале, Турция
Квартира 2 комнаты
Памуккале, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 1/3
$1,51 млн
Дом 5 комнат в Baklan, Турция
Дом 5 комнат
Baklan, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 32 м²
Количество этажей 2
$25,59 млн
Квартира 4 комнаты в Merkezefendi, Турция
Квартира 4 комнаты
Merkezefendi, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Этаж 4/5
$4,83 млн
