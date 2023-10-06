ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Жилая
Эгейский регион
Жильё с видом на море в Эгейский регион, Турция
Мугла
503
Измир
199
Бодрум
88
Айдын
48
Tuerkmen Mahallesi
27
Bayrakli
25
Kusadasi
23
Кютахья
13
Фетхие
13
Мармарис
11
Konak
9
Didim
7
Icmeler Mahallesi
6
Bornova
5
Celal Bayar Mahallesi
5
Yalikavak
5
Dalaman
3
Huzur Mahallesi
3
Milas
3
Mustafa Kemal Atatuerk Mahallesi
3
Показать больше
Показать меньше
Очистить
288 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
По рейтингу
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на море, в центре города
Derekoey, Турция
2
2
150 м²
3
От владельца, без комиссии, 4 Номера + 2 Гостиные + 2 Ванные комнаты Wc + 1 Wc В Бодруме, Г…
€370,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kusadasi, Турция
5
3
Aydin Kusadasi Villa duplex 200 m2 Private pool 5 rooms 4 bedrooms 4 bathrooms
€650,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Fatih Mahallesi, Турция
2
1
55 м²
1/2
Современные Квартиры 1+1 в Роскошном Комплексе с Частным Пляжем в Фоча, Измир Современные ап…
€234,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с бытовой техникой
Чешме, Турция
5
3
2
Вилла Люкс Вилла у моря в Чешме На берегу Эгейского моря, райский уголок Дальян Сакызл…
€3,88 млн
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Бодрум, Турция
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Бодрум, Турция
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
Цена по запросу
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Чешме, Турция
4
3
338 м²
1/2
Современные дома с видом на море и бассейном в Чешме, Измир В этом жилом комплексе вас ждут …
€1,03 млн
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Чешме, Турция
5
4
395 м²
1/2
Современные дома с видом на море и бассейном в Чешме, Измир В этом жилом комплексе вас ждут …
€1,31 млн
Рекомендовать
Таунхаус 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Чешме, Турция
6
5
460 м²
1/2
Современные дома с видом на море и бассейном в Чешме, Измир В этом жилом комплексе вас ждут …
€1,57 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
2
1
76 м²
Квартиры с Прекрасным Видом в Роскошном Комплексе у Моря в Бодруме, Ялыкавак Роскошные кварт…
€555,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
3
2
126 м²
Квартиры с Прекрасным Видом в Роскошном Комплексе у Моря в Бодруме, Ялыкавак Роскошные кварт…
€685,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Yenibagarasi Mahallesi, Турция
4
3
3
Г. Измир Район Фоча Енибаарасы С невероятно красивым видом и бассейном На…
€711,143
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Guelluek, Турция
3
2
130 м²
2/3
Квартира в Мугле, Милас, Рядом с Морем, Пристанью для Яхт и Аэропортом Квартира в Мугле, Мил…
€199,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с видом на море
Urla, Турция
6
1
320 м²
4
В одном из самых элитных ЖК в Урле район Чешмеалты продается вилла • ЖК с бассейном и ох…
€573,000
Рекомендовать
Вилла 10 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
15
10
850 м²
4
Виллы с Видом на Море Рядом с Пляжем в Бодруме, Ялыкавак. Две виллы в общем саду в Бодруме, …
€2,17 млн
Рекомендовать
Квартира 6 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Урла, Турция
7
145 м²
2
Большие виллы в жилом комплексе с развитой инфраструктурой, недалеко от Эгейского моря, Урла…
€2,32 млн
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Milas, Турция
5
364 м²
2
Современный комплекс вилл с пляжами, бассейнами и спа-центром, Бодрум, Турция Предлагаются …
€3,68 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Guelluek, Турция
3
386 м²
3
Новый комплекс вилл с собственным пляжем, Гюллюк, Бодрум, Турция Предлагаются виллы с больш…
€1,34 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с видом на море, с террасой, с бытовой техникой
Altintas, Турция
2
52 м²
8
Новая резиденция с бассейнами, спа-центром и спортивными площадками, Алтынташ, Турция Предл…
€162,881
Рекомендовать
Квартира 11 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Yalikavak, Турция
13
497 м²
2
Новый комплекс вилл с бассейнами и гостевыми домами, Ялыкавак, Турция Предлагаются виллы с …
€3,02 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Konak, Турция
3
79 м²
24
Новая резиденция с бассейнами, ресторанами и школой в центре Измира, Турция Предлагаются кв…
€437,137
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Doerttepe, Турция
4
101 м²
3
Красивая малоэтажная с бассейном в живописном районе, Бодрум, Турция Резиденция располагает…
€422,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Измир, Турция
4
163 м²
35
Высотная резиденция с панорамным видом, бассейнами и конференц-залом в 720 метрах от моря, И…
€715,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море, с террасой, с тренажерным залом
Cesme, Турция
4
162 м²
6
Современная резиденция с видом на море, бассейнами и спа-центром, Измир, Турция Предлагаютс…
€841,506
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с садом
Эгейский регион, Турция
3
160 м²
38
Новая высотная резиденция с бассейнами и зелеными зонами в 720 метрах от моря, Измир, Турция…
€622,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Meselik, Турция
4
175 м²
3
Трёхуровневые дома в жилом комплексе с частным пляжем, пристанью, широким спектром услуг в Б…
€997,992
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Yalikavak, Турция
4
148 м²
2
Экологичная резиденция с пляжем и причалом в живописном районе, в окружении зелени, Ялыкавак…
€1,15 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с садом
Guendogan, Турция
3
160 м²
6
Резиденция с собственным пляжем и бассейнами на первой линии у моря, Бодрум, Турция Предлаг…
€1,10 млн
Рекомендовать
Квартира 6 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Dagbelen, Турция
7
425 м²
2
Новая резиденция с собственным пляжем и спа недалеко от центра Бодрума, Турция Предлагаются…
€5,87 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Konak, Турция
4
2
166 м²
5/35
Новые Квартиры Рядом с Инфраструктурой в Измире, Конак. Новые квартиры в Измире, Конак, нахо…
€636,000
Рекомендовать
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
10
Типы недвижимости в Эгейский регион
квартиры
дома
Параметры недвижимости в Эгейский регион, Турция
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL