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Жильё с видом на море в Эгейский регион, Турция

Мугла
503
Измир
199
Бодрум
88
Айдын
48
Tuerkmen Mahallesi
27
Bayrakli
25
Kusadasi
23
Кютахья
13
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288 объектов найдено
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на море, в центре города в Derekoey, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на море, в центре города
Derekoey, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
От владельца, без комиссии, 4 Номера + 2 Гостиные + 2 Ванные комнаты Wc + 1 Wc В Бодруме, Г…
€370,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Kusadasi, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kusadasi, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Aydin Kusadasi Villa duplex 200 m2 Private pool 5 rooms 4 bedrooms 4 bathrooms
€650,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Fatih Mahallesi, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Fatih Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/2
Современные Квартиры 1+1 в Роскошном Комплексе с Частным Пляжем в Фоча, Измир Современные ап…
€234,000
Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с бытовой техникой в Чешме, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с бытовой техникой
Чешме, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Вилла Люкс Вилла у моря в Чешме   На берегу Эгейского моря, райский уголок Дальян Сакызл…
€3,88 млн
Квартира с видом на море, с видом на горы в Бодрум, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Бодрум, Турция
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Бодрум, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Бодрум, Турция
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
Цена по запросу
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Чешме, Турция
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Чешме, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 338 м²
Этаж 1/2
Современные дома с видом на море и бассейном в Чешме, Измир В этом жилом комплексе вас ждут …
€1,03 млн
Таунхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Чешме, Турция
Таунхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Чешме, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 395 м²
Этаж 1/2
Современные дома с видом на море и бассейном в Чешме, Измир В этом жилом комплексе вас ждут …
€1,31 млн
Таунхаус 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Чешме, Турция
Таунхаус 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Чешме, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 460 м²
Этаж 1/2
Современные дома с видом на море и бассейном в Чешме, Измир В этом жилом комплексе вас ждут …
€1,57 млн
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Dagbelen, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Квартиры с Прекрасным Видом в Роскошном Комплексе у Моря в Бодруме, Ялыкавак Роскошные кварт…
€555,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Dagbelen, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Квартиры с Прекрасным Видом в Роскошном Комплексе у Моря в Бодруме, Ялыкавак Роскошные кварт…
€685,000
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Yenibagarasi Mahallesi, Турция
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Yenibagarasi Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
  Г. Измир Район Фоча Енибаарасы   С невероятно красивым видом и бассейном На…
€711,143
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Guelluek, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Guelluek, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 2/3
Квартира в Мугле, Милас, Рядом с Морем, Пристанью для Яхт и Аэропортом Квартира в Мугле, Мил…
€199,000
Дом 3 спальни с видом на море в Urla, Турция
Дом 3 спальни с видом на море
Urla, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 320 м²
Количество этажей 4
В одном из самых элитных ЖК в Урле район Чешмеалты продается вилла  • ЖК с бассейном и ох…
€573,000
Вилла 10 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Dagbelen, Турция
Вилла 10 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
Комнаты 15
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 850 м²
Количество этажей 4
Виллы с Видом на Море Рядом с Пляжем в Бодруме, Ялыкавак. Две виллы в общем саду в Бодруме, …
€2,17 млн
Квартира 6 спален с парковкой, с видом на море, с террасой в Урла, Турция
Квартира 6 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Урла, Турция
Комнаты 7
Площадь 145 м²
Количество этажей 2
Большие виллы в жилом комплексе с развитой инфраструктурой, недалеко от Эгейского моря, Урла…
€2,32 млн
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Milas, Турция
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Milas, Турция
Комнаты 5
Площадь 364 м²
Количество этажей 2
Современный комплекс вилл с пляжами, бассейнами и спа-центром, Бодрум, Турция Предлагаются …
€3,68 млн
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Guelluek, Турция
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Guelluek, Турция
Комнаты 3
Площадь 386 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс вилл с собственным пляжем, Гюллюк, Бодрум, Турция Предлагаются виллы с больш…
€1,34 млн
Квартира 1 спальня с видом на море, с террасой, с бытовой техникой в Altintas, Турция
Квартира 1 спальня с видом на море, с террасой, с бытовой техникой
Altintas, Турция
Комнаты 2
Площадь 52 м²
Количество этажей 8
Новая резиденция с бассейнами, спа-центром и спортивными площадками, Алтынташ, Турция Предл…
€162,881
Квартира 11 спален с парковкой, с видом на море, с террасой в Yalikavak, Турция
Квартира 11 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Yalikavak, Турция
Комнаты 13
Площадь 497 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами и гостевыми домами, Ялыкавак, Турция Предлагаются виллы с …
€3,02 млн
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Konak, Турция
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Konak, Турция
Комнаты 3
Площадь 79 м²
Количество этажей 24
Новая резиденция с бассейнами, ресторанами и школой в центре Измира, Турция Предлагаются кв…
€437,137
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Doerttepe, Турция
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Doerttepe, Турция
Комнаты 4
Площадь 101 м²
Количество этажей 3
Красивая малоэтажная с бассейном в живописном районе, Бодрум, Турция Резиденция располагает…
€422,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Измир, Турция
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Измир, Турция
Комнаты 4
Площадь 163 м²
Количество этажей 35
Высотная резиденция с панорамным видом, бассейнами и конференц-залом в 720 метрах от моря, И…
€715,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с террасой, с тренажерным залом в Cesme, Турция
Квартира 3 спальни с видом на море, с террасой, с тренажерным залом
Cesme, Турция
Комнаты 4
Площадь 162 м²
Количество этажей 6
Современная резиденция с видом на море, бассейнами и спа-центром, Измир, Турция Предлагаютс…
€841,506
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с садом в Эгейский регион, Турция
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с садом
Эгейский регион, Турция
Комнаты 3
Площадь 160 м²
Количество этажей 38
Новая высотная резиденция с бассейнами и зелеными зонами в 720 метрах от моря, Измир, Турция…
€622,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Meselik, Турция
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Meselik, Турция
Комнаты 4
Площадь 175 м²
Количество этажей 3
Трёхуровневые дома в жилом комплексе с частным пляжем, пристанью, широким спектром услуг в Б…
€997,992
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Yalikavak, Турция
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Yalikavak, Турция
Комнаты 4
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
Экологичная резиденция с пляжем и причалом в живописном районе, в окружении зелени, Ялыкавак…
€1,15 млн
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с садом в Guendogan, Турция
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с садом
Guendogan, Турция
Комнаты 3
Площадь 160 м²
Количество этажей 6
Резиденция с собственным пляжем и бассейнами на первой линии у моря, Бодрум, Турция Предлаг…
€1,10 млн
Квартира 6 спален с парковкой, с видом на море, с террасой в Dagbelen, Турция
Квартира 6 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Dagbelen, Турция
Комнаты 7
Площадь 425 м²
Количество этажей 2
Новая резиденция с собственным пляжем и спа недалеко от центра Бодрума, Турция Предлагаются…
€5,87 млн
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Konak, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Konak, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 166 м²
Этаж 5/35
Новые Квартиры Рядом с Инфраструктурой в Измире, Конак. Новые квартиры в Измире, Конак, нахо…
€636,000

Типы недвижимости в Эгейский регион

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Эгейский регион, Турция

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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