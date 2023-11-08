Купить жилую недвижимость в Cigli, Турция

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Жильё в Cigli, Турция

1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Cigli, Турция
Квартира 3 спальни
Cigli, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
İzmir Çiğli Harmandalı region 3+1 4 rooms 3 bedrooms 1 salon 2 bathrooms …
€110,000

Параметры недвижимости в Cigli, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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