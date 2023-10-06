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Жильё возле озера в Эгейский регион, Турция

Мугла
503
Измир
199
Бодрум
88
Айдын
48
Tuerkmen Mahallesi
27
Bayrakli
25
Kusadasi
23
Кютахья
13
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2 объекта найдено
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Meselik, Турция
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Meselik, Турция
Комнаты 5
Площадь 165 м²
Количество этажей 3
Новый жилой комплекс таунхаусов с частным пляжем в Бодруме, Мугла, Турция Роскошный жилой к…
€918,334
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Бодрум, Турция
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Бодрум, Турция
Комнаты 3
Площадь 76 м²
Количество этажей 3
Апартаменты с видом на озеро в новом жилом комплексе с бассейном и фитнес-центром, Бодрум, Т…
€182,000

Типы недвижимости в Эгейский регион

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Эгейский регион, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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