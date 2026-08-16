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Купить жилую недвижимость в Seydikemer, Турция

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дома
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6 объектов найдено
Вилла 1 комната в Seydikemer, Турция
Вилла 1 комната
Seydikemer, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 590 м²
Количество этажей 1
SEYDİKEMER KAYADİBİ'NDE ÖZEL HAVUZLU LÜKS YAŞAM VE YÜKSEK YATIRIM FIRSATI Muğla'nın hızla d…
Цена по запросу
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Homes Gayrimenkul
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Бунгало 4 комнаты в Seydikemer, Турция
Бунгало 4 комнаты
Seydikemer, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Количество этажей 1
Просторные виллы с 3 спальнями и частными садами в Мугле Сейдикемер – округ города Мугла, ра…
$359,746
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Квартира 1 комната в Seydikemer, Турция
Квартира 1 комната
Seydikemer, Турция
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 10 322 м²
Этаж 1/2
Tek Yetkili Homes Gayrimenkulden SEYDİKEMER SAHİLCEYLAN Ceylan Country Club'da Doğayla İç İç…
Цена по запросу
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Homes Gayrimenkul
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English
It Is RealtyIt Is Realty
Вилла 5 комнат в Catak, Турция
Вилла 5 комнат
Catak, Турция
Число комнат 5
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 1 590 м²
Количество этажей 2
FETHİYE'NİN DOĞASIYLA BÜTÜNLEŞEN EŞSİZ YATIRIM VE YAŞAM PROJESİ Muğla Fethiye'nin eşsiz d…
Цена по запросу
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Homes Gayrimenkul
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Дом 3 комнаты в Seydikemer, Турция
Дом 3 комнаты
Seydikemer, Турция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 276 м²
Уникальная природа Фетхия, приватный каменьВ самом сердце природы этот уникальный камень, гд…
Цена по запросу
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Homes Gayrimenkul
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English
Вилла 4 комнаты в Seydikemer, Турция
Вилла 4 комнаты
Seydikemer, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 201 м²
Количество этажей 3
Вилла в Мугле, Сейдикемер, подходящая для инвестиций на этапе планирования Сейдикемер, распо…
$282,394
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