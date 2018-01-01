Для получения разрешения на покупку недвижимости от иностранного гражданина потребуется заявление и ряд документов (включая данные заявителя, информацию о продавце, данные о приобретаемой недвижимости, информацию о целях покупки недвижимости, квитанции об оплате пошлин и т. д.). Перечень необходимых документов может быть расширен по требованию МВД. Все документы должны быть предоставлены на польском языке. Перевод документов должен быть нотариально заверен.