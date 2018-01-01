Польша. Часто задаваемые вопросы
Граждане других стран могут приобретать любую недвижимость в Польше при условии выдачи государством разрешения на покупку собственности.
Важно! Некоторые виды жилья можно покупать без специального разрешения.
Кроме площади и состояния жилья, на ее стоимость может повлиять и расположение.
Покупка жилья не является основанием для получения ВНЖ, ПМЖ или гражданства Польши.
- Обучение в ВУЗах страны, языковые курсы.
- Ведение бизнеса.
- Брак с гражданином Польши или обладателем ПМЖ.
- Рабочая виза или контракт.
- Польские корни.
- Карта Поляка.
Подробнее: https://realting.com/ru/news/kak-poluchit-grazhdanstvo-vnzh-ili-pmzh-v-polshe
- Жить, учиться и работать (в случае РВП нужно дополнительное разрешение), а также вести бизнес на территории страны.
- Пересекать границы государств, входящих в Шенгенскую зону, в безвизовом режиме и находиться на их территории до 3 месяцев.
- Получать медицинское обслуживание, приобретать/ арендовать недвижимость и движимое имущество.
- Претендовать на получение гражданства РП.
- В отдельных случаях ВНЖ может стать основанием для льгот при получении виз в другие страны (например, Англию и Америку).
Время ожидания ответа об оформлении ВНЖ — 5-6 месяцев. Заявки на постоянный ВНЖ в Польше рассматриваются только при условии проживания соискателем статуса на территории страны не менее 3 месяцев.
- Заявление на имя президента или воеводы.
- Происхождение (Карта Поляка).
- Брак с гражданином РП.
Подробнее: https://realting.com/ru/news/kak-poluchit-grazhdanstvo-vnzh-ili-pmzh-v-polshe
- Возможность проживать, учиться и трудиться в любой стране ЕС, без временных ограничений.
- Возможность перемещаться по ЕС без виз.
- Обучение в ЕС для граждан Польши дешевле.
- Возможность приобретать землю и недвижимость в ЕС.
В Польше различают два типа жилой недвижимости:
- самостоятельное жилище;
- земельное имущество.
К самостоятельному жилищу относятся квартиры. К земельному имуществу можно отнести дома, таунхаусы, земельные участки. При покупке жилья следует четко знать, к какому типу оно относится, так как польские законы предусматривают разные условия и требования к приобретению различных типов жилья.
Для получения разрешения на покупку недвижимости от иностранного гражданина потребуется заявление и ряд документов (включая данные заявителя, информацию о продавце, данные о приобретаемой недвижимости, информацию о целях покупки недвижимости, квитанции об оплате пошлин и т. д.). Перечень необходимых документов может быть расширен по требованию МВД. Все документы должны быть предоставлены на польском языке. Перевод документов должен быть нотариально заверен.
Разрешение на покупку жилья выдает Министерство Внутренних Дел Польши. Стоит отметить, что некоторые виды жилья можно покупать без специального разрешения.
Разрешение на покупку жилья действительно в течение 24 месяцев.
Получать разрешение не нужно:
- гражданину другой страны, желающему приобрести независимое жилье (квартиры в многоквартирном доме);
- иностранцу, желающему купить гараж;
- иностранному гражданину, который прожил в Польше не менее 5 лет с момента получения ПМЖ;
- иностранцу, который состоит в браке с гражданином Польши и проживает в стране не менее 2 лет с момента получения ПМЖ;
- иностранцу, получившему наследство на законных основаниях (при условии, что предыдущий хозяин владел имуществом более 5 лет до начала действия завещания);
- юридическому лицу и/или коммерческой компании, имеющим зарегистрированный офис в Польше;
- иностранцу, у которого подтверждена польская национальность;
- компании, контролируемой иностранцем (в соответствии с уставными целями компании для покупки недвижимости без застройки (участка под застройку), если площадь этого участка не превышает в зоне городской застройки 0,5 га);
- иностранцу, который является гражданином или предпринимателем государств-участников соглашений о Европейском экономическом пространстве или Швейцарской Конфедерации.
Стоит отметить, что все эти исключения не относятся к недвижимости, которая расположена в пограничной зоне либо является сельскохозяйственным угодьем площадью более 1 га.
- Загранпаспорт.
- Лично либо документально подтвержденное согласие супруга/супруги (нотариально заверенная доверенность либо брачный договор).
Подробнее: https://realting.com/ru/news/o-vseh-nyuansah-pokupki-nedvizhimosti-v-varshave
- Составление резервационного договора.
- Подписание предварительного договора с застройщиком (Umowa Deweloperska).
- Внесение оплаты (возможно в несколько платежей по утвержденному застройщиком графику).
- Подписание нотариального акта купли-продажи недвижимости (после окончания строительства).
- Регистрация квартиры на свое имя.
Подробнее: https://realting.com/ru/news/o-vseh-nyuansah-pokupki-nedvizhimosti-v-varshave
Купить квартиру иностранец может удаленно, оформив доверенность на риэлторскую компанию. На сделках с другими типами жилья покупатель должен присутствовать лично.
Необходимо оплатить:
- Услуги риэлтора.
- Услуги нотариуса.
- Услуги переводчика.
- Налоги и пошлины (2% при покупке на вторичном рынке и 0% при покупке от застройщика).
Подробнее: https://www.youtube.com/watch?v=5gEXhRYNLwA&feature=emb_title
В среднем стоимость коммунальных услуг в Польше составляет от 1,5 до 2,5 евро за кв.м. (в новостройках).
Электричество оплачивается дополнительно.
Подробнее: https://www.youtube.com/watch?v=5gEXhRYNLwA&feature=emb_title
Для приобретения квартиры покупателю необходим загранпаспорт. Если Вы состоите в законном браке, то нужны также паспортные данные Вашего(-ей) супруга(-и).
Подробнее: https://realting.com/ru/news/kak-kupit-nedvizhimost-v-polshe-udalenno-2020
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Да, безопасно. Вы как доверитель уполномочиваете доверенное лицо в Польше приобрести на Ваше имя определенную недвижимость (с указанием точного адреса, названия жилого комплекса, площади, цены и т. д.). Нотариус в Польше не может заверить нотариальный акт с превышением полномочий.
Нет. Это невозможно и преследуется уголовным кодексом Республики Польша.
Вся документация (в том числе резервационные, предварительные, окончательные договоры) составляются на польском языке. Все договоры присылаются Вам для ознакомления. Имеется возможность отдать договоры и всю сопутствующую документацию на перевод на удобный для Вас язык.
Да. Для подписания такого нотариального договора купли-продажи нам будет необходима нотариальная доверенность, которую мы здесь на месте переводим у присяжного переводчика.
Подробнее: https://realting.com/ru/news/kak-kupit-nedvizhimost-v-polshe-udalenno-2020
Любая недвижимость в Польше имеет свой индивидуальный кадастровый номер. Вам необходимо перейти на государственный сайт кадастрового реестра. На сайте https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do Вы самостоятельно можете проверить факт изменения собственника данной недвижимости.
Согласно действующему Польскому законодательству, при перечислении денег продавцу или на нотариальный депозит со своего расчетного счета из-за границы от покупателя не требуется подтверждать легальность происхождения денежных средств.
После подписания договора купли-продажи оригинал всегда отправляется покупателю.
Согласно закону Ustawa deweloperska — Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U. Nr 232, poz. 1377) tekst jednolity z dnia 7 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1468), покупатель получает гарантию в течение пяти лет от застройщика в случае выявления каких-либо недостатков.
Подробнее: https://realting.com/ru/news/kak-kupit-nedvizhimost-v-polshe-udalenno-2020
Получить ключи от застройщика Ваш представитель также может на основании доверенности. Чаще всего достаточно оформить такую доверенность в письменной форме.