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MGM HOME SP. Z O.O.

Польша, Aleja Władysława Reymonta, 10a /159
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MGM HOME SP. Z O.O.
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Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
Языки общения
English, Polski
Наши агенты в Польше
mgm2home@gmail.com
mgm2home@gmail.com
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Уровень профессионализма и опыт наших экспертов позволяет нам обслуживать любые сегменты рынка недвижимости - от небольших квартир и домов до отелей, бизнес-центров и производственных зданий.

Наши клиенты могут рассчитывать на полное ведение сделки нашими экспертами - от заключения договора на риелторское обслуживание  и показа объектов до нотариального оформления  и  фактической передачи недвижимости, а также доступность специалистов в режиме 24/7.

Оказываем дополнительные сопутствующие услуги, такие как ипотечное кредитование, дизайн и отелка, управление недвижимостью. 

Для Вас в нашей базе более 10 000 объектов недвижимости на первичном и вторичном рынках!

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