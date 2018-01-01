MGM HOME SP. Z O.O.

Международное агентство недвижимости в Польше. Главный офис находится в городе Познань.

Оказываем профессиональные услуги по покупке недвижимости на территории всей Польши, также имеем представительства в других странах (Кипр, Греция, Испания, Тайланд, ОАЭ, Бали). Являемся непосредственными представителями крупнейших застройщиков вышеуказанных стран.

Уровень профессионализма и опыт наших экспертов позволяет нам обслуживать любые сегменты рынка недвижимости - от небольших квартир и домов до отелей, бизнес-центров и производственных зданий.

Наши клиенты могут рассчитывать на полное ведение сделки нашими экспертами - от заключения договора на риелторское обслуживание и показа объектов до нотариального оформления и фактической передачи недвижимости, а также доступность специалистов в режиме 24/7.

Оказываем дополнительные сопутствующие услуги, такие как ипотечное кредитование, дизайн и отелка, управление недвижимостью.

Для Вас в нашей базе более 10 000 объектов недвижимости на первичном и вторичном рынках!