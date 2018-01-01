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Keller Williams Poland

Польша, Polska, Poznań 60-571, ul. Bednarska 6
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Keller Williams Poland
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2020
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Описание

Keller Williams (1983г.) лидер на мировом рынке продажи недвижимости.

Многочисленными изданиями, в том числе Forbes компания была признана одним из самых рейтинговых агентств недвижимости. На данный момент мы действуем в 52 странах мира, что помогает нам находить недвижимость для своих клиентов даже на других континентах.

Во всем мире филиалы Keller Williams при работе с клиентами применяют американский стандарт обслуживания, построенный на профессионализме и эффективности, которые являются основой компании. На практике наша работа обеспечивает честные и надежные отношения с клиентами, которые гарантируют спокойствие и уверенность. Ориентируясь на запрос клиента, мы внимательно относимся ко всем деталям сделки.

Мы стремимся к точному пониманию ваших потребностей, чтобы предложить лучшее из возможного!

 

Наша компания сотрудничает cо всеми застройщиками Польши, со всеми агентствами недвижимости в Польше, а также имеет доступ к закрытым базам объектов, которые не публикуются в интернете.

 

При оказании услуг наше агентство предоставляет проверенных специалистов, которые бывают необходимы при заключении сделок с недвижимостью:

  • Кредитные консультанты
  • Заверенные переводчики
  • Нотариусы, юристы, адвокаты
  • Строительные фирмы/внутренняя отделка
  • Архитекторы
  • Дизайнеры/ визуализации интерьеров

*все специалисты владеют русским/польским.

 

Мы помогаем нашим клиентам покупать мечту и видеть свое будущее стабильным! 

 

Наша главная задача – чтобы клиент чувствовал заботу о себе.

Наше главное желание – чтобы клиент открыл для себя новые возможности благодаря сотрудничеству с нами.

Наш приоритет - ваше время и комфорт!

Услуги

Виды услуг:

  • Сделки с недвижимостью любого уровня сложности
  • Покупка/продажа/аренда жилой и коммерческой недвижимости в Польше 
  • Выбор лучших застройщиков на основании глубокого знания рынка,  аналитики истории компаний и проверки по соотношению цены/качества
  • Поиск недвижимости под индивидуальный запрос покупателя с рекомендациями по районам и особенностям застройки.
  • Полная поддержка покупателя при просмотрах выбранных объектов и анализ с целью лучшего выбора.
  • Проверка всех сопутствующих документов для безопасности сделки
  • Открытие расчётного счёта для иностранных граждан, помощь в в переведение денежных средств
  • Проведение переговоров с продавцом в целях получения лучшего ценового предложения
  • Комплектация документов для проведения сделки
  • Предоставление нотариального и юридического сопровождения сделки
  • Проверенные присяжные переводчики
  • Сопровождение клиента на каждом этапе сделки до получения ключей
  • Полное сопровождение покупателя при оформлении прав собственника во всех  инстанциях после совершения сделки

 

Условия договора, порядок оформления, индивидуальные пожелания и способы оплаты обсуждаются во время консультации.

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