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CHEKASHOFF ESTATE

Adres: al. Jana Pawła II 27 00-867 Warsaw
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CHEKASHOFF ESTATE
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
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Наши агенты в Польше
ROMAN CHAKASHOU
ROMAN CHAKASHOU
Агентства рядом
Etalon Estate Group
1 641 объект

Международное агентство недвижимости. 

Оказываем профессиональные услуги по покупке недвижимости на территории всей Польши и Южного Кипра, а также  в  других странах (Греция, Испания, Тайланд, ОАЭ, Бали). Являемся непосредственными представителями крупнейших застройщиков вышеуказанных стран.

Уровень профессионализма и опыт наших экспертов позволяет нам обслуживать любые сегменты рынка недвижимости - от небольших квартир и домов, вилл, до отелей, бизнес-центров и производственных зданий.

Наши клиенты могут рассчитывать на полное ведение сделки нашими экспертами - от заключения договора на риелторское обслуживание  и показа объектов до полного оформления собственности и фактической передачи недвижимости.

Оказываем дополнительные сопутствующие услуги, такие как ипотечное кредитование, дизайн и отелка, управление недвижимостью. 

Для Вас в нашей базе более 10 000 объектов недвижимости на первичном и вторичном рынках!

East West Reals
582 объекта

East West Reals — агентство недвижимости в Варшаве, которое работает исключительно под запросы иностранных клиентов-покупателей и никогда не представляет при сделке интересы продавца. Специализируемся на сделках купли-продажи и аренды жилой, коммерческой недвижимости, домов и земельных участков в Варшаве. Предоставляем максимально комплексную услугу, полную поддержку для клиента на протяжении 2-3 лет cтроительства объекта (при покупке от застройщика).

Предлагаем объекты абсолютно всех застройщиков в Варшаве (более 500), имеем доступ к базе со всеми объектами от собственников, а также сотрудничаем с другими агентствами недвижимости (более 150). Таким образом, клиент, обращаясь к нам, получает полный доступ ко всем существующим объектам как на рынке первичном, так и на вторичном. А следовательно, у клиента нет необходимости обращаться в другие агентства.

Сотрудничаем с профессиональными кредитными консультантами, проверенными ремонтными фирмами и архитекторами, канцеляриями нотариальными и адвокатскими, с лицензированными переводчиками и сможем поддержать вас на каждом этапе, связанном с приобретением недвижимости в каждом (!) вопросе. Все наши агенты владеют английским, русским и польским языками, а также имеют лицензии на посредническую деятельность.

Keller Williams Poland

Keller Williams (1983г.) лидер на мировом рынке продажи недвижимости.

Многочисленными изданиями, в том числе Forbes компания была признана одним из самых рейтинговых агентств недвижимости. На данный момент мы действуем в 52 странах мира, что помогает нам находить недвижимость для своих клиентов даже на других континентах.

Во всем мире филиалы Keller Williams при работе с клиентами применяют американский стандарт обслуживания, построенный на профессионализме и эффективности, которые являются основой компании. На практике наша работа обеспечивает честные и надежные отношения с клиентами, которые гарантируют спокойствие и уверенность. Ориентируясь на запрос клиента, мы внимательно относимся ко всем деталям сделки.

Мы стремимся к точному пониманию ваших потребностей, чтобы предложить лучшее из возможного!

 

Наша компания сотрудничает cо всеми застройщиками Польши, со всеми агентствами недвижимости в Польше, а также имеет доступ к закрытым базам объектов, которые не публикуются в интернете.

 

При оказании услуг наше агентство предоставляет проверенных специалистов, которые бывают необходимы при заключении сделок с недвижимостью:

Кредитные консультанты Заверенные переводчики Нотариусы, юристы, адвокаты Строительные фирмы/внутренняя отделка Архитекторы Дизайнеры/ визуализации интерьеров

*все специалисты владеют русским/польским.

 

Мы помогаем нашим клиентам покупать мечту и видеть свое будущее стабильным! 

 

Наша главная задача – чтобы клиент чувствовал заботу о себе.

Наше главное желание – чтобы клиент открыл для себя новые возможности благодаря сотрудничеству с нами.

Наш приоритет - ваше время и комфорт!

GÓRALCZYK NIERUCHOMOŚCI
119 объектов

GÓRALCZYK REAL ESTATE  - это современная компания, ориентированная прежде всего на клиентов, которая предоставляет  профессиональные и безопасные услуги на рынке недвижимости. Комплексные предложения гарантируют клиентам квалифицированную помощь. Каждый, кто решит сотрудничать с нашей компанией, может быть уверен, что найдет у нас то, что ищет, и что с нами он достигнет цели своей мечты.

Prestige Real Estate
40 объектов
Prestige Real Estate Warsaw - это опытная, надежная и заслуживающая доверия компания, занимающаяся вопросами долгосрочной аренды недвижимости. Мы гордимся тем, что предоставляем профессиональные услуги всем нашим клиентам, а наши агенты по недвижимости обучены, чтобы помочь вам в достижении ваших целей. Мы помогаем нашим клиентам выбрать подходящую недвижимость, согласовать цены, провести поиск в земельной и ипотечной книге, а также подготовить юридические соглашения. Наши агенты имеют отличный послужной список в предоставлении услуг иностранным посольствам, международным компаниям, правительственным учреждениям и международным компаниям по переезду. В наших списках вы найдете сотни домов и квартир очень высокого уровня, расположенных в лучших районах Варшавы. У нас есть знания и доказанный успех, чтобы помочь решить ваши жилищные потребности, поэтому начните свой путь к успешному опыту в сфере недвижимости, связавшись с нашим офисом в Варшаве.
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