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Купить дом в Польше

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981 объект найдено
Вилла 5 спаленв Варшава, Польша
Вилла 5 спален
Варшава, Польша
6 Количество комнат 2 ванных комнат 324 м² Количество этажей 1
€ 852,648
Продаётся историческая вилла 324 кв.м с чудесным садом Варшава, район Ursus, ул. Bolesława Ś…
Вилла 5 спаленв Ломянки, Польша
Вилла 5 спален
Ломянки, Польша
6 Количество комнат 2 ванных комнат 480 м² Количество этажей 1
€ 769,097
Продаётся стильная вилла 6 комнат 480 кв.м пригород Варшавы г. Łomianki,ул. Stanisława Moniu…
Вилла 5 спаленв Варшава, Польша
Вилла 5 спален
Варшава, Польша
8 Количество комнат 5 ванных комнат 758 м² Количество этажей 3
€ 4,500,000
Продаётся красивая 3-х этажная вилла 758 кв.м 8 комнат Варшава, район Mokotów, ул. Wł…
Вилла 3 спальнив Варшава, Польша
Вилла 3 спальни
Варшава, Польша
6 Количество комнат 3 ванных комнат 1 077 м² Количество этажей 2
€ 2,892,147
Продаётся роскошный дом (вилла) 1077 кв.м 6 комнат Варшава, район Wawer, ул. Koprowa Вилл…
Дом 4 спальнив Варшава, Польша
Дом 4 спальни
Варшава, Польша
5 Количество комнат 2 ванных комнат 183 м² Количество этажей 1
€ 2,719
Продажа большого дома с садом в Варшаве, Blonie #12694 Звоните +48574672833 ( WhatsApp…
Дом 4 спальнив Марки, Польша
Дом 4 спальни
Марки, Польша
5 Количество комнат 2 ванных комнат 94 м² Количество этажей 3
€ 146,047
Продаются дома 5 комнат в пригороде Варшавы Ząbki Представляем новые дома-таунхаусы в приго…
Дом 4 спальнив Jozefoslaw, Польша
Дом 4 спальни
Jozefoslaw, Польша
5 Количество комнат 3 ванных комнат 109 м²
€ 152,732
Расположен в новом комплексе домов Cichej Łąki в Piaseczno (окрестности города Józefo…
Дом 4 спальнив Варшава, Польша
Дом 4 спальни
Варшава, Польша
5 Количество комнат 3 ванных комнат 102 м² Количество этажей 3
€ 160,612
Продаются современные дома в зеленом районе Варшавы Wawer На данном этапе представлены до…
Дом 4 спальнив Отвоцк, Польша
Дом 4 спальни
Отвоцк, Польша
5 Количество комнат 3 ванных комнат 146 м² Количество этажей 3
€ 151,189
Продаются 5-ти комнатные дома в зеленом пригороде Варшавы Otwock Представляем новый проект …
Домв Варшава, Польша
Дом
Варшава, Польша
€ 999
Таунхаус 6 спаленв gmina Lesznowola, Польша
Таунхаус 6 спален
gmina Lesznowola, Польша
7 Количество комнат 3 ванных комнат 156 м² Количество этажей 3
€ 172,973
Продается 7-комнатный новый дом с ремонтом 155,89 м2 в пригороде Варшавы, на границе с Magda…
Таунхаус 3 спальнив Jozefoslaw, Польша
Таунхаус 3 спальни
Jozefoslaw, Польша
6 Количество комнат 1 ванных комнат 109 м² Количество этажей 3
€ 139,200
Продается новый таунхаус в пригороде Варшавы Piaseczno, 3 этажа, 5/6 комнат Площадь 109,1…
Дом 4 спальнив Марки, Польша
Дом 4 спальни
Марки, Польша
6 Количество комнат 1 ванных комнат 150 м² Количество этажей 2
€ 203,926
Дом с большим садом и частной парковкой Marki Struga, Варшава #12286   Звоните…
Дом 4 спальнив Варшава, Польша
Дом 4 спальни
Варшава, Польша
5 Количество комнат 2 ванных комнат 162 м² Количество этажей 2
€ 211,662
Продажа большого дома, 2 минуты от ж/д вокзала, Варшава, Ożarów Mazowiecki #125000…
Дом 6 спаленв gmina Lesznowola, Польша
Дом 6 спален
gmina Lesznowola, Польша
7 Количество комнат 3 ванных комнат 156 м²
€ 133,909
Продается просторный 7 комнатный дом 155,89 м2 в пригороде Варшавы, на границе с Magdalenka,…
Дом 3 спальнив Фаленты Дуже, Польша
Дом 3 спальни
Фаленты Дуже, Польша
5 Количество комнат 2 ванных комнат 152 м² Количество этажей 2
€ 182,920
Продается энергоэффективный дом по цене квартиры! Построен по уникальной технологии Isoprime…
Дом 3 спальнив Варшава, Польша
Дом 3 спальни
Варшава, Польша
4 Количество комнат 2 ванных комнат 112 м² Количество этажей 2
€ 221,170
4-х комнатные дома на продажу в пригороде Варшавы Kaputy в большом комплексе Новые проект ж…
Дом 3 спальнив Kludzienko, Польша
Дом 3 спальни
Kludzienko, Польша
4 Количество комнат 2 ванных комнат 85 м² Количество этажей 2
€ 120,774
Жилой комплекс на улице ul. Cukierkowej w Chrzanów Mały, всего  в 1,5 км от A2 и…
Таунхаус 2 спальнив Марки, Польша
Таунхаус 2 спальни
Марки, Польша
3 Количество комнат 1 ванных комнат 148 м² 1/2 Этаж
€ 201,260
Продаётся современный 3-х комнатный таунхаус 148 кв.м пригород Варшавы г. Marki Формально…
Дом 3 спальнив Варшава, Польша
Дом 3 спальни
Варшава, Польша
4 Количество комнат 2 ванных комнат 153 м² Количество этажей 2
€ 233,463
Продажа 4-комнатного дома с садом в Варшаве, Rembertów  #12536 Звоните +48…
Таунхаус 4 спальнив Варшава, Польша
Таунхаус 4 спальни
Варшава, Польша
5 Количество комнат 2 ванных комнат 190 м² Количество этажей 2
€ 306,770
Продаётся совешенный 5-ти комнатный таунхаус 190 кв.м Варшава, район Białołęka, ул. Zdziarsk…
Дом 3 спальнив Варшава, Польша
Дом 3 спальни
Варшава, Польша
4 Количество комнат 3 ванных комнат 102 м² Количество этажей 2
€ 230,115
Продаются современные дома в Варшаве район Ursynów Новый комплекс домов состоит из…
Дом 3 спальнив Легница, Польша
Дом 3 спальни
Легница, Польша
4 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м² Количество этажей 2
€ 328,078
Продается отличный дом с террасой в Варшаве, Waver #12558 Звоните +48574672833 ( Whats…
Дом 4 спальнив Познань, Польша
Дом 4 спальни
Познань, Польша
160 м²
€ 276,361
Я рад представить вам предложение продать необыкновенный двухквартирный дом с садом и гаражо…
Дом 4 спальнив Koninko, Польша
Дом 4 спальни
Koninko, Польша
117 м²
€ 203,521
Продается отдельно стоящий одноэтажный дом в Камионки, расположенный на красивом, развитом у…
Дом 6 спаленв Познань, Польша
Дом 6 спален
Познань, Польша
278 м²
€ 374,908
Продается климатический дом с двумя зданиями на улице Радиениста в Познани. Если вы ищете пр…
Дом 3 спальнив Познань, Польша
Дом 3 спальни
Познань, Польша
74 м²
€ 160,675
Я рад представить вам предложение продать уникальный таунхаус в Познани Плевиска. Дом идеаль…
Дом 3 спальнив Mrowino, Польша
Дом 3 спальни
Mrowino, Польша
75 м²
€ 119,328
Продается дом расположен в Рокиетнице недалеко от Познани в новом, тихом поместье. Ссылка на…
Дом 5 спаленв Варшава, Польша
Дом 5 спален
Варшава, Польша
303 м²
€ 557,006
СВОБОДНЫЙ ДОМ НА КРАСИВОМ ГОЛОВКЕ, В тихой и МИРОВОЙ ОБЛАСТИ Всего 20 минут до центра | Боль…
Дом 5 спаленв Sikorzyn, Польша
Дом 5 спален
Sikorzyn, Польша
219 м²
€ 84,622
Я продам дом на одну семью, отдельно стоящий с надворной постройкой. Недвижимость находится …

Регионы с недвижимостью на продажу

gmina Wolomin
gmina Kornik
gmina Parzeczew
Mosina
Констанцин-Езёрна гмина
gmina Duszniki
Любонь
gmina Radzymin
gmina Suchy Las
Воломин
gmina Lomianki
Ломянки
gmina Czerwonak
gmina Grodzisk Mazowiecki
gmina Pobiedziska
gmina Kleszczewo
Остроленка
Пястув
gmina Steszew
Гданьск

Параметры недвижимости в Польше

с видом на горы
недорогая
элитное

Польша — развитая страна Европейского Союза с хорошим уровнем жизни, богатыми культурными ценностями, отличной инфраструктурой, красивыми историческими местами. 

Почему выгодно купить дом в Польше?

  • Прайс на жилье здесь ниже, чем в других странах ЕС.
  • Постоянный рост экономики.
  • Снижение уровня безработицы, что повышает спрос на аренду жилья. 
  • Высокая рентабельность — около 5% годовых.

Сколько стоят дома в Польше?

Стоимость дома в Польше зависит от его месторасположения, площади, ремонта. 

В Варшаве при покупке жилья у застройщика стоимость стартует от 1600 евро. На вторичном рынке — от 2000 евро. В Варшаве обустроенный дом на 2-4 комнаты стоит не менее 90 тыс. евро. 

Дешевые дома в Польше можно выбрать по цене от 40 тыс. евро. Но такой ценник можно найти только в тихой провинции, проживание в которой подойдет любителям размеренной жизни. Самое дешевое жилье — в Лодзи и Щецине. Стоимость м² здесь всего 1150 евро. 

На юге страны, возле горных массивов, стоимость новых домов — от 300 тыс. евро. Вторичное жилье, расположенное недалеко от горных трасс, можно выбрать на 50% дешевле. 

Где лучше купить дом в Польше?

Наиболее востребована продажа домов в Польше в Варшаве и Кракове, где сосредоточена культурная и коммерческая жизнь страны. Если вы планируете заработать на аренде, целесообразной будет покупка недвижимости в курортном городке Закопане, расположенном у подножья гор Татры. Также пользуется популярностью жилье в портовых населенных пунктах: Гданське, Сопоте, Гдыне.

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