Польша — развитая страна Европейского Союза с хорошим уровнем жизни, богатыми культурными ценностями, отличной инфраструктурой, красивыми историческими местами.

Почему выгодно купить дом в Польше?

Прайс на жилье здесь ниже, чем в других странах ЕС.

Постоянный рост экономики.

Снижение уровня безработицы, что повышает спрос на аренду жилья.

Высокая рентабельность — около 5% годовых.

Сколько стоят дома в Польше?

Стоимость дома в Польше зависит от его месторасположения, площади, ремонта.

В Варшаве при покупке жилья у застройщика стоимость стартует от 1600 евро. На вторичном рынке — от 2000 евро. В Варшаве обустроенный дом на 2-4 комнаты стоит не менее 90 тыс. евро.

Дешевые дома в Польше можно выбрать по цене от 40 тыс. евро. Но такой ценник можно найти только в тихой провинции, проживание в которой подойдет любителям размеренной жизни. Самое дешевое жилье — в Лодзи и Щецине. Стоимость м² здесь всего 1150 евро.

На юге страны, возле горных массивов, стоимость новых домов — от 300 тыс. евро. Вторичное жилье, расположенное недалеко от горных трасс, можно выбрать на 50% дешевле.

Где лучше купить дом в Польше?

Наиболее востребована продажа домов в Польше в Варшаве и Кракове, где сосредоточена культурная и коммерческая жизнь страны. Если вы планируете заработать на аренде, целесообразной будет покупка недвижимости в курортном городке Закопане, расположенном у подножья гор Татры. Также пользуется популярностью жилье в портовых населенных пунктах: Гданське, Сопоте, Гдыне.