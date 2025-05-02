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Дома в Зомбках, Польша

4 объекта найдено
Дом 5 комнат в Зомбки, Польша
Дом 5 комнат
Зомбки, Польша
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
Этаж 1/2
Продается сегмент с садом и гаражом в Ząbki, ул. Miła 9. Площадь недвижимости 132 м² (общая …
$344,211
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Дом 6 комнат в Зомбки, Польша
Дом 6 комнат
Зомбки, Польша
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Этаж 1/2
Продается просторный 6-комнатный дом в Ząbki на ул. Graniczna, рядом с Варшавой. Дом 2023 го…
$322,618
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Дом 7 комнат в Зомбки, Польша
Дом 7 комнат
Зомбки, Польша
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 243 м²
Этаж 1/4
Продается просторный дом в Zabki на улице Gdynska, площадью 242,7 м², расположенный на участ…
$430,908
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Дом 5 комнат в Зомбки, Польша
Дом 5 комнат
Зомбки, Польша
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Этаж 1/2
Продается  5-комнатный дом площадью 132 м² в Ząbki на ул. Miła.  Общая площадь с чердаком ок…
$344,211
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OKEASK
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