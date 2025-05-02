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Дома в Мосине, Польша

3 объекта найдено
Дом в Мосина, Польша
Дом
Мосина, Польша
Площадь 184 м²
С удовольствием представляю вам прекрасный Дом на тихом поселении односемейных домов в Мосин…
$223,604
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Агентство
Etalon Estate Group
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Дом в Мосина, Польша
Дом
Мосина, Польша
Площадь 164 м²
Я приглашаю вас приобрести недвижимость в Мосине, недалеко от Познани, на улице Ясна! Это до…
Цена по запросу
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Дом в Мосина, Польша
Дом
Мосина, Польша
Площадь 194 м²
Я с удовольствием представляю вам привлекательный, отдельно стоящий дом, расположенный в Мос…
$201,480
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
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