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Дома в gmina Swarzedz, Польша

8 объектов найдено
Дом в Kobylnica, Польша
Дом
Kobylnica, Польша
Площадь 210 м²
Я хотел бы представить предложение очень просторного дома, расположенного на большом участке!
$190,185
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Дом в Kruszewnia, Польша
Дом
Kruszewnia, Польша
Площадь 61 м²
Современные дома с дополнительной площадью этажа – поселок Гусарский, Сварженц-Крусевская ул…
$179,869
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Etalon Estate Group
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Дом в Lowecin, Польша
Дом
Lowecin, Польша
Площадь 102 м²
Большая площадь квартир и их функциональная планировка обеспечат комфорт, который особенно о…
$213,991
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Дом в Gruszczyn, Польша
Дом
Gruszczyn, Польша
Площадь 3 000 м²
Это специальное предложение! Дом в штате до финиша, у озера – 15 минут от Ронда Сродека!
$821,974
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Дом в Gortatowo, Польша
Дом
Gortatowo, Польша
Площадь 96 м²
$182,514
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Etalon Estate Group
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Дом в Gruszczyn, Польша
Дом
Gruszczyn, Польша
Площадь 180 м²
Дом в Грушчине на продажу!!! Дом расположен на улице Лонгова в Грушчино, Субпознань, всего в…
Цена по запросу
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Дом в Gortatowo, Польша
Дом
Gortatowo, Польша
Площадь 84 м²
Продается отдельное помещение в двухместном односемейном доме (две отдельные вечные книги) с…
$224,836
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Дом в Gruszczyn, Польша
Дом
Gruszczyn, Польша
Площадь 139 м²
Продается уникальный односемейный дом в здании-близнеце, расположенном в Грушчине, на улице …
$365,028
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Etalon Estate Group
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Параметры недвижимости в gmina Swarzedz, Польша

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