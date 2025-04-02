Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Косьцян
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Косьцян, Польша

3 объекта найдено
Дом в Косьцян, Польша
Дом
Косьцян, Польша
Площадь 126 м²
Частный дом 30 лет с садом Описание имущества Мы представляем очаровательный частный дом 193…
$127,865
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Дом в Косьцян, Польша
Дом
Косьцян, Польша
Площадь 120 м²
Дом, расположенный в живописном районе Куржей-Гура, с удобным доступом к близлежащей Костяне…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Дом в Косьцян, Польша
Дом
Косьцян, Польша
Площадь 124 м²
Продается: Просторный дом в тихом и тихом районе Представляем предложение о продаже простор…
$111,075
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов