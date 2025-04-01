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Дома в Турек, Польша

4 объекта найдено
Дом в Турек, Польша
Дом
Турек, Польша
Площадь 200 м²
Дом с садом и 2 гаража в тихом районе! Функционально, просторно и по отличной цене!
$136,906
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Etalon Estate Group
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Дом в Турек, Польша
Дом
Турек, Польша
Площадь 128 м²
Лес представляет собой интимное поселение из 12 односемейных коттеджей, расположенных в живо…
$149,822
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Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Дом в Турек, Польша
Дом
Турек, Польша
Площадь 240 м²
Не стесняйтесь покупать хорошо расположенный дом в самом центре города!
$175,654
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Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Дом в Турек, Польша
Дом
Турек, Польша
Площадь 156 м²
Продайте исключительный частный дом в красивом месте недалеко от границы Турку
$126,574
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Агентство
Etalon Estate Group
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов