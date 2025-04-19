Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. gmina Prazmow
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в gmina Prazmow, Польша

виллы
3
6 объектов найдено
Дом в Kamionka, Польша
Дом
Kamionka, Польша
Площадь 85 м²
Новые инвестиции в Камионики - это уникальное поселение современных домов в здании-близнеце,…
$143,266
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Дом в Kamionka, Польша
Дом
Kamionka, Польша
Площадь 85 м²
Новое поселение в Камионики - это уникальный дом в здании-близнеце, идеально подходящий для …
$156,556
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Вилла 6 комнат в Los, Польша
Вилла 6 комнат
Los, Польша
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 243 м²
Количество этажей 2
Willa Karolina VIII is a comfortable single-storey house with the possibility of adapting th…
$519,508
Оставить заявку
Дом в Kamionka, Польша
Дом
Kamionka, Польша
Площадь 105 м²
Новые инвестиции в Камионики - это уникальное поселение современных домов в здании-близнеце,…
$175,162
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Вилла 4 комнаты в Los, Польша
Вилла 4 комнаты
Los, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
An elegant house in which we will find a private area with three bedrooms, a dressing room, …
$484,806
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Los, Польша
Вилла 4 комнаты
Los, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Количество этажей 1
The proposed house is a project of a modern single-storey house that stands out from its sur…
$519,508
Оставить заявку

Параметры недвижимости в gmina Prazmow, Польша

с гаражом
с садом
с террасой
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов