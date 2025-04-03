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Дома в gmina Zabierzow, Польша

2 объекта найдено
Дом 8 комнат в Kobylany, Польша
Дом 8 комнат
Kobylany, Польша
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
For sale a house in an open shell with a usable area of 400 m2, right next to the Kobylańska…
$339,737
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Вилла 6 комнат в Pisary, Польша
Вилла 6 комнат
Pisary, Польша
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 246 м²
Количество этажей 2
For sale a beautiful house in excellent condition, located in the buffer zone of Krakow's va…
$543,274
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Параметры недвижимости в gmina Zabierzow, Польша

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с видом на горы
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