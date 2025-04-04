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Дома в Гдыня, Польша

7 объектов найдено
Дом в Гдыня, Польша
Дом
Гдыня, Польша
Площадь 250 м²
Продается: отдельно стоящий дом в престижном районе Гдыня - Редлоуо Мы приглашаем вас ознако…
Цена по запросу
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Etalon Estate Group
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Дом в Гдыня, Польша
Дом
Гдыня, Польша
Площадь 143 м²
Дом в Шериф-Строительство в Локализации
$601,121
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Агентство
Etalon Estate Group
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Дом 5 комнат в Гдыня, Польша
Дом 5 комнат
Гдыня, Польша
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Продажа: отдельно стоящий дом в Бояно, в 10 км от Гдыни!Размер недвижимости: 172,86 м2 Разме…
$287,493
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Fox Promotion S.C
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Дом в Гдыня, Польша
Дом
Гдыня, Польша
Площадь 205 м²
Удобный частный дом с садом в отличном месте Сопот
$772,359
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Агентство
Etalon Estate Group
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Дом в Гдыня, Польша
Дом
Гдыня, Польша
Площадь 365 м²
Дом в частном здании (крайний район), расположенный в одном из самых высоких мест в Гдыне, н…
$386,568
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Агентство
Etalon Estate Group
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Дом в Гдыня, Польша
Дом
Гдыня, Польша
Площадь 234 м²
Мы предлагаем на продажу дом, построенный в 2010 году, который никогда не был заселен. Это о…
$516,180
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Etalon Estate Group
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Дом в Гдыня, Польша
Дом
Гдыня, Польша
Площадь 673 м²
Преимущества. Односемейный дом с возможностью проведения сервисных мероприятий.
$703,051
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Агентство
Etalon Estate Group
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