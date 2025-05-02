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Дома в Любони, Польша

6 объектов найдено
Дом в Любонь, Польша
Дом
Любонь, Польша
Площадь 152 м²
Продается функциональный и ухоженный отдельно стоящий дом - Любонь, ул. Акациява Я с удоволь…
$317,151
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Etalon Estate Group
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Дом в Любонь, Польша
Дом
Любонь, Польша
Площадь 154 м²
Продажа домашней свободы в клубе знаний! Для продажи мы предлагаем отдельно стоящий дом на п…
$290,964
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Etalon Estate Group
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Дом в Любонь, Польша
Дом
Любонь, Польша
Площадь 258 м²
Я рад представить вам уникальное предложение о продаже просторного отдельно стоящего дома, р…
$447,026
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Etalon Estate Group
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Дом в Любонь, Польша
Дом
Любонь, Польша
Площадь 823 м²
Расположение: Luboń Площадь участка: 2413 м2 Площадь квартиры: 258,1 м2 + гараж 42,7 м2 Площ…
$1,29 млн
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Etalon Estate Group
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Дом в Любонь, Польша
Дом
Любонь, Польша
Площадь 160 м²
За продажу жилья в Лубоне. Идеально для одной или двух семей
$198,120
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Etalon Estate Group
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Дом в Любонь, Польша
Дом
Любонь, Польша
Площадь 129 м²
Дом расположен в деревне Любонь, в Отулинском национальном парке Велькопольска. Включает в с…
$210,435
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Etalon Estate Group
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