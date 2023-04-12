Италия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Италии
Новые дома в Италии
Все новостройки в Италии
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Италии
Жилая
Квартира в Италии
Пентхаус
Дом в Италии
Вилла
Замок
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Италии
Элитная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Италии
Отель
Производство
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Италии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Италия
Купить недвижимость с бассейном в Италии
квартиры
1343
дома
2267
Очистить
178 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Дом 10 спален
Парма, Италия
10 Количество комнат
800 м²
Количество этажей 5
€ 1,290,000
Это историческое поместье находится в панорамном месте на холмах Пармы, откуда открывается в…
Квартира 3 спальни
Италия, Италия
110 м²
€ 560,000
Озеро Комо Гера Ларио - прямо на ОЗЕРЕ! Квартира с террасой в элегантной резиденции с бассе…
Дом 8 спален
Асколи-Пичено, Италия
18 Количество комнат
650 м²
Количество этажей 5
€ 680,000
Асколи-Пичено (Марке) // Вилла 650 кв.м. // 18 комнат // 8 спален // 6 ванных комнат // Ками…
Дом 5 спален
Ломбардия, Италия
7 Количество комнат
550 м²
Количество этажей 4
€ 1,800,000
Вилла недалеко от центра города Комо, в престижном жилом районе, с удобной возможностью быст…
Дом 8 спален
Сиена, Италия
14 Количество комнат
400 м²
Количество этажей 2
€ 1,750,000
Этот фермерский дом с бассейном и пристройкой расположен в непосредственной близости от Каст…
Дом 4 спальни
Империя, Италия
9 Количество комнат
250 м²
Количество этажей 3
€ 495,000
Дом расположен в Перинальдо, в провинции Империя в нескольких километрах от пляжей Бордигеры…
Дом 5 спален
Асколи-Пичено, Италия
10 Количество комнат
1 100 м²
Количество этажей 3
€ 2,200,000
Асколи-Пичено (Марке) // 1 100 кв.м. Вилла // 70 кв.м. Пристройка // 5500 кв.м. Сад // 300 к…
Дом 5 спален
Италия, Италия
3 Количество комнат
750 м²
Количество этажей 3
Цена по запросу
Элегантная историческая вилла расположена в муниципалитете Торно с захватывающим видом на оз…
Дом 20 комнат
Италия, Италия
20 Количество комнат
1 125 м²
Количество этажей 4
Цена по запросу
Вилла ";Марина"; - это элегантная вилла в стиле модерн на берегу моря (первая береговая лини…
Квартира
Милан, Италия
€ 300,000
OC-031022W. Просторная трехкомная квартира в закрытом кондоминуме с бассейномИщите уединения…
Квартира 3 спальни
Италия, Италия
4 Количество комнат
83 м²
1 Этаж
Цена по запросу
В Леричи на побережье залива Поэтов находится вилла, в которой расположены различные апартам…
Дом
Лукка, Италия
Количество этажей 3
Цена по запросу
Вилла 16 века на холмах Лукки в солнечной Тоскане. Вилла была построена в середине шестнад…
Дом 5 спален
Италия, Италия
24 Количество комнат
555 м²
Количество этажей 3
Цена по запросу
Дзоальи // 555 кв. м // 280 кв. м террасы // 5 спален // 8 ванных комнат // парковочные мест…
Вилла 3 спальни
Lonato del Garda, Италия
4 Количество комнат
320 м²
€ 1,850,000
GA-V001559. Превосходная вилла с видом на озеро в Лонато-дель-ГардаРасположенная в элегантно…
Квартира 3 спальни
Sirmione, Италия
4 Количество комнат
130 м²
€ 390,000
GH-SV00094. Новые прекрасные апартаменты рядом с пляжемСирмионе. В районе Коломбаре городка …
Квартира 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3 Количество комнат
130 м²
€ 595,000
GH-DV4959. Новые апартаменты в центре ДезенцаноДезенцано дель Гарда, в очень престижном райо…
Квартира 2 спальни
San Felice del Benaco, Италия
3 Количество комнат
110 м²
€ 600,000
GA-V000710. Трёхкомнатная квартира в продаже в Сан-Феличе-дель-Бенако Расположенный в одном…
Квартира 2 спальни
Ospedaletti, Италия
3 Количество комнат
75 м²
€ 330,000
KK-1T20. Апартаменты с террасой и захватывающим дух видом на мореВ одном из самых лучших и н…
Вилла 5 спален
Комо, Италия
6 Количество комнат
750 м²
€ 11,000,000
MV-221122-5. Шикарная вилла нового строительства у озера КомоВилла продается на берегу озера…
Квартира 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3 Количество комнат
130 м²
€ 431,000
GH-DV4905. Aпартаменты с видом на озеро и бассейномМы предлагаем к продаже большую трехкомна…
Квартира 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3 Количество комнат
110 м²
€ 378,000
GH-DV4916. Новые апартаменты с бассейном, недалеко от озераМежду городками Дезенцано и Сирми…
Квартира 1 спальня
Salo, Италия
2 Количество комнат
104 м²
€ 380,000
GH-LV04820-1C. Апартаменты в комплексе в городе СалоСало, в историческом центре, в нескольки…
Вилла 2 спальни
Peschiera del Garda, Италия
3 Количество комнат
110 м²
€ 340,000
GH-SV00079. Прекрасный таунхаус с террасой и бассейномВ районе Сан-Бенедетто-ди-Лугана, в хо…
Вилла 2 спальни
Peschiera del Garda, Италия
3 Количество комнат
136 м²
€ 400,000
GH-SV00044. Изящный таунхаус с большой террасой на крышеВ нескольких минутах езды от центра …
Вилла 3 спальни
Pulciano, Италия
4 Количество комнат
85 м²
€ 380,000
GH-LV04726. Угловой таунхаус с видом на озероВ Гаино (районе городка Тосколано Мадерно), в к…
Вилла 4 спальни
Cernobbio, Италия
5 Количество комнат
300 м²
€ 3,900,000
MV-221122. Современная вилла с прекрасным видом на озеро КомоОбщая застроенная площадь 300 м…
Вилла 3 спальни
Комо, Италия
4 Количество комнат
246 м²
€ 496,000
MV-221122-3. Стильные виллы нового строительства на озере КомоЧетыре виллетты нового строит…
Квартира 2 спальни
Salo, Италия
3 Количество комнат
108 м²
€ 410,000
GH-LV04815-5C. Апартаменты в отремонтированном здании центр СалоСало, в историческом центре,…
Квартира 3 спальни
Lenno, Италия
4 Количество комнат
163 м²
€ 720,000
MV-221122-2. Элитная резиденция нового строительства в ЛенноРезиденция расположена в Ленно в…
Квартира 2 спальни
Toscolano Maderno, Италия
3 Количество комнат
82 м²
€ 330,000
GH-LV044446-H. Квартира в красивом здании XVIII векаЭти современные апартаменты расположены …
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
6
Регионы с недвижимостью на продажу
Sirmione
Милан
Arzachena
Алассио
Salo
Peschiera del Garda
Эмилия-Романья
Arona
San Martino di Lupari
Калабрия
Флоренция
Лекко
Tortoreto
Анцио
Апулия
Comunita Montana Valli del Verbano
Giulianova
San Siro
Porto Recanati
Сиена
Параметры недвижимости в Италии
с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты