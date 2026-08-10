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Жилье в Пескаре, Италия

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дома
14
16 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Пескара, Италия
Квартира 3 комнаты
Пескара, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 148 м²
EC-55. Апартамент дуплекс около моря в г. Пескара Элегантная квартира расположена на двух эт…
$339,938
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Дом 20 комнат в Penne, Италия
Дом 20 комнат
Penne, Италия
Число комнат 20
Площадь 930 м²
Коттедж в хорошем состоянии с земельным участком около 12 тысяч квадратных метров. Расположе…
Цена по запросу
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Вилла 18 комнат в Пескара, Италия
Вилла 18 комнат
Пескара, Италия
Число комнат 18
Площадь 600 м²
Лот 2000 квадратных метров для жилого использования завершен урбанизация Работы Максимальный…
Цена по запросу
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LDV InvestLDV Invest
Вилла 5 комнат в Collecorvino, Италия
Вилла 5 комнат
Collecorvino, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 380 м²
PO-040516. Великолепная вилла в Коллекорвино, Пескара, АбруццоВеликолепная вилла спроектиров…
$785,374
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Red Feniks Montenegro
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Таунхаус 13 комнат в Монтесильвано, Италия
Таунхаус 13 комнат
Монтесильвано, Италия
Число комнат 13
Площадь 300 м²
Вилла с 2020 года никогда не населялась 17 м2 земли. Подвальный этаж с подвалом и ванной. Пе…
$639,443
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Дом в Монтесильвано, Италия
Дом
Монтесильвано, Италия
Площадь 6 000 м²
Пляжный участок площадью 6000 квадратных метров, из которых 2 000 2000 жилых и 2 000 коммерч…
Цена по запросу
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Вилла 4 комнаты в Collecorvino, Италия
Вилла 4 комнаты
Collecorvino, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 180 м²
EC-129. Таунхаус в г. Коллекорвино В тихом и жилом районе не далеко от г. Коллекорвино, мы п…
$252,023
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Red Feniks Montenegro
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Дом 9 комнат в Loreto Aprutino, Италия
Дом 9 комнат
Loreto Aprutino, Италия
Число комнат 9
Площадь 210 м²
Отдельно стоящий дом в довольно хорошем состоянии со всеми услугами аксессуаров 45 кв.м. С в…
Цена по запросу
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Вилла 3 комнаты в Пескара, Италия
Вилла 3 комнаты
Пескара, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 235 м²
EC-131. Продано! Вилла на холмах г. Пескара Вилла на продажу расположена в жилом престижном …
$761,930
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Red Feniks Montenegro
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Квартира 4 комнаты в Citta SantAngelo, Италия
Квартира 4 комнаты
Citta SantAngelo, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 130 м²
УС-. Апартамент в изысканном и престижном жилом комплексеВ изысканном и престижном жилом ком…
$252,023
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Вилла 4 комнаты в Collecorvino, Италия
Вилла 4 комнаты
Collecorvino, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 180 м²
EC-. Предлагаем на продажу таунхаус на трех уровняхВ тихом и жилом районе не далеко от г. Ко…
$252,023
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Red Feniks Montenegro
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Таунхаус 11 комнат в Moscufo, Италия
Таунхаус 11 комнат
Moscufo, Италия
Число комнат 11
Площадь 250 м²
Недавно построенная вилла со складом (таверной) площадью 1000 м2 на двух уровнях (500+500) З…
Цена по запросу
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Дом 9 комнат в Moscufo, Италия
Дом 9 комнат
Moscufo, Италия
Число комнат 9
Площадь 500 м²
Сельскохозяйственный дом будет полностью восстановлен со складом площадью 250 м2 - 9,0 га зе…
Цена по запросу
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Вилла 6 комнат в Collecorvino, Италия
Вилла 6 комнат
Collecorvino, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 349 м²
ARH-180220. Вилла Атри с видом на море и горыЦена снижена до 299 000 евро Современный трехэ…
$350,488
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Вилла 4 комнаты в Penne, Италия
Вилла 4 комнаты
Penne, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 275 м²
EC-. Прекрасная Вилла (275кв.м.) недалеко от исторического центра Лорето-АпрутиноПрекрасная …
$386,826
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Вилла 4 комнаты в Collecorvino, Италия
Вилла 4 комнаты
Collecorvino, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 180 м²
EC-181219-6. Таунхаус в городе КоллекорвиноВ тихом и жилом районе не далеко от г. Коллекорви…
$252,023
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Параметры недвижимости в Пескаре, Италия

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