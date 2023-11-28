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Жильё в Пескара, Италия

Монтесильвано
5
Citta Sant Angelo
4
44 объекта найдено
Таунхаус 13 комнат в Монтесильвано, Италия
Таунхаус 13 комнат
Монтесильвано, Италия
Комнаты 13
Площадь 300 м²
Villa from 2020 never inhabited with 17 m2 of land. Basement floor with cellar and bathroom.…
€550,000
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Вилла 18 комнат в Пескара, Италия
Вилла 18 комнат
Пескара, Италия
Комнаты 18
Площадь 600 м²
Лот 2000 квадратных метров для жилого использования завершен урбанизация Работы Максимальный…
Цена по запросу
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Дом в Монтесильвано, Италия
Дом
Монтесильвано, Италия
Площадь 6 000 м²
Участок на берегу моря площадью 6000 квадратных метров, из которых 2000 2000 жилых и 2000 ко…
Цена по запросу
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Дом 9 комнат в Loreto Aprutino, Италия
Дом 9 комнат
Loreto Aprutino, Италия
Комнаты 9
Площадь 210 м²
Отдельно стоящий дом в довольно хорошем состоянии со всеми услугами аксессуаров 45 кв.м. С в…
Цена по запросу
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Вилла 2 спальни в Collecorvino, Италия
Вилла 2 спальни
Collecorvino, Италия
Комнаты 3
EC-260119. Прекрасный отдельно стоящий домВ живописном районе недалеко от города читта сант-…
€150,000
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Квартира 3 спальни в Citta Sant Angelo, Италия
Квартира 3 спальни
Citta Sant Angelo, Италия
Комнаты 4
EC-. Предлагаем для продажи квартиру площадью 120 кв. м., недавно отремонтированнаяПредлагае…
€195,000
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Квартира 3 спальни в Citta Sant Angelo, Италия
Квартира 3 спальни
Citta Sant Angelo, Италия
Комнаты 4
Площадь 130 м²
УС-. Апартамент в изысканном и престижном жилом комплексеВ изысканном и престижном жилом ком…
€215,000
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Квартира 2 спальни в Citta Sant Angelo, Италия
Квартира 2 спальни
Citta Sant Angelo, Италия
Комнаты 3
Площадь 95 м²
EC-. Престижный жилой комплекс в 500 м от моряВ городе Монтесильвано, провинция Пескара, в р…
€174,000
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Квартира 1 спальня в Citta Sant Angelo, Италия
Квартира 1 спальня
Citta Sant Angelo, Италия
Комнаты 2
Площадь 50 м²
EC-. Предлагаем на продажу уютную квартиру площадью 50 кв.мВ г. Монтесильвано, в 3 км от мор…
€90,000
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Вилла 2 спальни в Picciano, Италия
Вилла 2 спальни
Picciano, Италия
Комнаты 3
IT-060718-3. Двухэтажный дом в самом сердце небольшого средневекового городка ПиччаноДвухэта…
€145,000
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Red Feniks
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+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Вилла 3 спальни в Collecorvino, Италия
Вилла 3 спальни
Collecorvino, Италия
Комнаты 4
Площадь 180 м²
EC-181219-6. Таунхаус в городе КоллекорвиноВ тихом и жилом районе не далеко от г. Коллекорви…
€215,000
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+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Квартира 1 спальня в Moscufo, Италия
Квартира 1 спальня
Moscufo, Италия
Комнаты 2
Площадь 48 м²
ARH-070920. Квартира с панорамными видами в историческом центре (под реконструкцию)Трехэтажн…
€22,000
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+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Вилла 4 спальни в Collecorvino, Италия
Вилла 4 спальни
Collecorvino, Италия
Комнаты 5
Площадь 380 м²
PO-040516. Великолепная вилла в Коллекорвино, Пескара, АбруццоВеликолепная вилла спроектиров…
€670,000
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Квартира в Collecorvino, Италия
Квартира
Collecorvino, Италия
EC-15. Апартаменте в г. Марина ди Читта Санкт Анджело Апартаменты в резиденциальном комплекс…
€120,000
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Квартира 1 спальня в Монтесильвано, Италия
Квартира 1 спальня
Монтесильвано, Италия
Комнаты 2
EC-310317. Продано! Элегантная однокомнатная квартира с панорамным видом на мореЭлегантная о…
€90,000
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Вилла 3 спальни в Collecorvino, Италия
Вилла 3 спальни
Collecorvino, Италия
Комнаты 4
Площадь 180 м²
EC-129. Таунхаус в г. Коллекорвино В тихом и жилом районе не далеко от г. Коллекорвино, мы п…
€215,000
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Вилла 2 спальни в Пескара, Италия
Вилла 2 спальни
Пескара, Италия
Комнаты 3
Площадь 235 м²
EC-131. Продано! Вилла на холмах г. Пескара Вилла на продажу расположена в жилом престижном …
€650,000
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Квартира 2 спальни в Пескара, Италия
Квартира 2 спальни
Пескара, Италия
Комнаты 3
Площадь 148 м²
EC-55. Апартамент дуплекс около моря в г. Пескара Элегантная квартира расположена на двух эт…
€290,000
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Квартира 1 спальня в Монтесильвано, Италия
Квартира 1 спальня
Монтесильвано, Италия
Комнаты 2
Площадь 73 м²
EC-111. Продано! Новые апартаменты в г. Монтесильвано Апартаменты изготовлены из качественны…
€182,500
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Вилла 5 спален в Collecorvino, Италия
Вилла 5 спален
Collecorvino, Италия
Комнаты 6
Площадь 349 м²
ARH-180220. Вилла Атри с видом на море и горыЦена снижена до 299 000 евро Современный трехэ…
€299,000
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Квартира 3 спальни в Монтесильвано, Италия
Квартира 3 спальни
Монтесильвано, Италия
Комнаты 4
Площадь 141 м²
IT-. Продается часть виллы около 141 кв.м. на трех уровняхНедалеко от Пескары в 7 км от мо…
€160,000
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Вилла 3 спальни в Collecorvino, Италия
Вилла 3 спальни
Collecorvino, Италия
Комнаты 4
Площадь 180 м²
EC-. Предлагаем на продажу таунхаус на трех уровняхВ тихом и жилом районе не далеко от г. Ко…
€215,000
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Вилла 3 спальни в Loreto Aprutino, Италия
Вилла 3 спальни
Loreto Aprutino, Италия
Комнаты 4
Площадь 275 м²
EC-. Прекрасная Вилла (275кв.м.) недалеко от исторического центра Лорето-АпрутиноПрекрасная …
€330,000
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Вилла с кондиционером, с садом, с интернетом в Пескара, Италия
Вилла с кондиционером, с садом, с интернетом
Пескара, Италия
Площадь 200 м²
Симпатичная вилла находится на холме в Монтесильвано, Абруццо. Курорт делится на две части: …
€2,20 млн
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Дом с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Пескара, Италия
Дом с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Пескара, Италия
Площадь 3 м²
Прекрасный дом располагается неподалеку от города Л'Акуила, Абруццо. Вилла находится неподал…
€270,000
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Квартира с мебелью, с кондиционером, в центре города в Пескара, Италия
Квартира с мебелью, с кондиционером, в центре города
Пескара, Италия
Площадь 1 м²
Новые апартаменты располагаются в современном комплексе в курортном городе Альба -Адриатика,…
€125,000
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Квартира с мебелью, с кондиционером, в центре города в Пескара, Италия
Квартира с мебелью, с кондиционером, в центре города
Пескара, Италия
Площадь 2 м²
Новые апартаменты расположены в комплексе в курортном городе Пинето, Абруццо. Современный ко…
€120,000
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Квартира с кондиционером, в центре города, с интернетом в Пескара, Италия
Квартира с кондиционером, в центре города, с интернетом
Пескара, Италия
Площадь 1 м²
Прекрасный апартамент находятся в жилом комплексе в Торторето Лидо, Абруццо. До песчаного об…
€95,000
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Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Пескара, Италия
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Пескара, Италия
Количество спален 3
Площадь 150 м²
Симпатичный дом находится неподалеку от города Кьети, Абруццо. До песчаного пляжа всего 500 …
€250,000
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Таунхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, в центре города в Пескара, Италия
Таунхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, в центре города
Пескара, Италия
Количество спален 2
Площадь 200 м²
Прекрасный таунхаус находится в Альба Адриатике, Абруццо. Из дома открывается роскошный вид …
€380,000
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Типы недвижимости в Пескара

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Пескара, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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