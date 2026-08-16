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Жилье в Civitanova Marche, Италия

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дома
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5 объектов найдено
Вилла 16 комнат в Civitanova Marche, Италия
Вилла 16 комнат
Civitanova Marche, Италия
Число комнат 16
Площадь 550 м²
Ссылочный номер: N622 Название недвижимости: Casa Gelso Расположение: в стране Город / Го…
Цена по запросу
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Дом в Civitanova Marche, Италия
Дом
Civitanova Marche, Италия
Площадь 1 300 м²
Лот 1300 кв.м в элегантном районе Вилла Евгения, максимальные реализуемые объемы 900 м3
$348,787
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Вилла 11 комнат в Civitanova Marche, Италия
Вилла 11 комнат
Civitanova Marche, Италия
Число комнат 11
Площадь 345 м²
Вилла на трех этажах с шестью спальнями, шестью ванными комнатами потрясла две кухни, две го…
Цена по запросу
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Дом в Civitanova Marche, Италия
Дом
Civitanova Marche, Италия
Площадь 900 м²
Сельскохозяйственное оборудование ( номер 3 ) до неровной концессии ( истекает через два год…
Цена по запросу
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Вилла 14 комнат в Civitanova Marche, Италия
Вилла 14 комнат
Civitanova Marche, Италия
Число комнат 14
Площадь 600 м²
Огороженный участок под застройку в панорамном месте на окраине города
Цена по запросу
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