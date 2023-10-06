ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Беларусь
Минская область
Жильё в Минской Области, Беларусь
Шацкий сельский Совет
45
Фанипольский сельский Совет
38
Смолевичи
35
Заболотский сельский Совет
33
Пережирский сельский Совет
31
Красненский сельский Совет
30
Горанский сельский Совет
28
Пригородный сельский Совет
27
Логойский сельский Совет
26
Сеницкий сельский Совет
25
Острошицкий сельский Совет
24
Станьковский сельский Совет
24
Беларучский сельский Совет
22
Новодворский сельский Совет
22
Ждановичи
20
Усяжский сельский Совет
20
Юзуфовский сельский Совет
20
Демидовичский сельский Совет
19
Смиловичский сельский Совет
18
Щомыслицкий сельский Совет
18
Показать больше
Показать меньше
Очистить
3 110 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
По рейтингу
Коттедж 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Осиповичи, Беларусь
7
2
270 м²
2
Продается агроусадьба для отдыха, проживания, инвестиций, агротуризма с участком 60 соток. Д…
€188,690
1
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с домофоном, с мебелью
Жодино, Беларусь
4
87 м²
4/9
Четырёхкомнатная квартира полностью готовая для проживания! Адрес: г. Жодино, пр-т Ленина, д…
€59,736
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с мебелью
Плещеницы, Беларусь
4
84 м²
2/2
Просторная 4-комнатная квартира Адрес: гп. Плещеницы, ул. Военный Городок, д. 8. ❤️ Продаётс…
€28,351
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с подвалом
Вилейка, Беларусь
4
80 м²
1/5
4-комнатная квартира в развитом районе Адрес: г. Вилейка, ул. Гагарина, д. 12/2 ❤️ Продается…
€34,988
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с гаражом
Марьина Горка, Беларусь
3
69 м²
1/2
Отличная 3-комн. квартира с собственным участком Адрес: Марьина Горка, ул. Солнечная ❤️ Про…
€42,574
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с металлическая дверь
Борисов, Беларусь
3
64 м²
2/9
Просторная 3-комнатная квартира Адрес: Борисов, ул. Орджоникидзе, д. 57 ❤️ Продаётся простор…
€39,350
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Солигорск, Беларусь
3
63 м²
1/9
Трехкомнатная квартира на ул. Набережная Адрес: г. Солигорск, ул. Набережная, д. 16 ❤️ Прост…
€36,031
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Валевачи, Беларусь
1
31 м²
1/4
Продается недорогая однокомнатная квартира в 45 км от Минска, Санаторий профилакторий Волма,…
€14,223
Рекомендовать
Дом 4 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с c ремонтом
Путчинский сельский Совет, Беларусь
4
139 м²
2
Продается дом в с/т «Милаши». 1. Дом 2019 года постройки по каркасной системе строительст…
€91,975
Рекомендовать
Дом с мебелью, с садом, с баней
Заславль, Беларусь
131 м²
Продаётся трехэтажный дом включая цоколь, с баней на благоустроенном просторном участке в жи…
€84,389
Рекомендовать
Дом с баней
Игрушковский сельский Совет, Беларусь
63 м²
Продается дом с большим ровным участком, правильной прямоугольной формы. Деревня расположена…
€14,223
Рекомендовать
Коттедж с бассейном, с гаражом
Папернянский сельский Совет, Беларусь
547 м²
Предлагается в продажу коттедж в д. Лапоровичи - элитном поселке Минского района, вблизи Зас…
€270,234
Рекомендовать
Дом с гаражом, с садом, с беседкой
Слуцк, Беларусь
74 м²
Продается дом в отличном месте г. Слуцка. Реконструкция дома 2019 года. Дом деревянный, утеп…
€37,928
Рекомендовать
Дом с гаражом, с садом, с баней
Логойск, Беларусь
74 м²
Купить дом на просторном участке в Логойске Адрес: Логойск, ул. Янки Купалы. ❤️Продажа дома …
€56,797
Рекомендовать
Дом новое здание
Заболотский сельский Совет, Беларусь
167 м²
Отличный дом в 25 минутах езды от Минска, где Вы сможете отдохнуть от города душой и телом! …
€52,056
Рекомендовать
Дом с мебелью, с садом
Слуцк, Беларусь
199 м²
Продаётся двухэтажный готовый дом в г. Слуцке! Адрес: Слуцк, ул. Добросельская ⭕️ О Вашем бу…
€52,056
Рекомендовать
Дом с теплицей
Мясотский сельский Совет, Беларусь
124 м²
Отличный кирпичный дом с хорошей планировкой! Адрес: д.Криница, ул.Завадского ❤️ Уютный кир…
€51,676
Рекомендовать
Дом
Ивенецкий сельский Совет, Беларусь
62 м²
Новый двухуровневый дом в живописной д. Галимцы! Адрес: д. Галимцы, ул. Центральная ❤️ Двуху…
€47,315
Рекомендовать
Дом с гаражом
Слуцк, Беларусь
119 м²
Продаётся просторный дом в г. Слуцк. Адрес: г. Слуцк, 1 пер. Якуба Коласа ❤️Уютный дом с хор…
€42,574
Рекомендовать
Дом
Жодино, Беларусь
44 м²
Дом с участком под реконструкцию в Жодино Адрес: Жодино, ул. Чайковского ❤️ Дом с участком …
€35,984
Рекомендовать
Дом
Доры, Беларусь
74 м²
Купить кирпичный дом в 50 км. от МКАД. Адрес: аг. Доры, ул. Белорусская. ❤️ Просторный кирпи…
€26,455
Рекомендовать
Дом с ландшафтным дизайном
Городьки, Беларусь
65 м²
Самое время купить дом Адрес: аг. Городьки, ул. Заречная ❤️ Уникальное предложение - уютный …
€25,506
Рекомендовать
Дом с мебелью
Дзержинский сельский Совет, Беларусь
44 м²
Продается жилой дом в д. Розовка! Адрес: д. Розовка ✔️ Отличный двухуровневый дом в живой де…
€22,662
Рекомендовать
Дом
Гайна, Беларусь
47 м²
Самое время купить дом Адрес: аг. Гайна, пер. Ворожбитова. ❤️Представляем Вашему вниманию од…
€21,714
Рекомендовать
Дом с садом, с теплицей
Негорельский сельский Совет, Беларусь
78 м²
Продается крепкий домик в деревне Колодники! Адрес: д. Колодники, ул. Дачная ❤️ В каком доме…
€21,334
Рекомендовать
Коттедж с гаражом, с садом, с баней
Сёмково, Беларусь
586 м²
Выгодное вложение: купить коттедж. Адрес: аг. Сёмково, ул. Сиреневая. ❤️Представляем Вашему …
€330,919
Рекомендовать
Дом с баней
Клинок, Беларусь
76 м²
Готовый загородный дом в живописном месте. Адрес: д. Клинок, ул. Молодёжная. ❤️ Комфортный…
€20,765
Рекомендовать
Дом
Городок, Беларусь
56 м²
Дом полностью реконструирован в 2023 году и ждет своих новых владельцев !!! Адрес: аг .Горо…
€17,921
Рекомендовать
Дом с ландшафтным дизайном, с беседкой
Чижевичский сельский Совет, Беларусь
75 м²
Этот большой кирпичный дом с красивой беседкой на участке может стать отличным вариантом для…
€16,973
Рекомендовать
Дом с баней
Неманицкий сельский Совет, Беларусь
98 м²
Купить уютный дом в аг. Неманица Адрес: аг. Неманица, ул. Зеленая ❤️ Просторный, уютный дом …
€16,973
Рекомендовать
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
Типы недвижимости в Минской Области
квартиры
дома
Параметры недвижимости в Минской Области, Беларусь
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL