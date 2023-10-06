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Жильё в Минской Области, Беларусь

Шацкий сельский Совет
45
Фанипольский сельский Совет
38
Смолевичи
35
Заболотский сельский Совет
33
Пережирский сельский Совет
31
Красненский сельский Совет
30
Горанский сельский Совет
28
Пригородный сельский Совет
27
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3 110 объектов найдено
Коттедж 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Осиповичи, Беларусь
Коттедж 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Осиповичи, Беларусь
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Продается агроусадьба для отдыха, проживания, инвестиций, агротуризма с участком 60 соток. Д…
€188,690
Квартира 4 комнаты с домофоном, с мебелью в Жодино, Беларусь
Квартира 4 комнаты с домофоном, с мебелью
Жодино, Беларусь
Комнаты 4
Площадь 87 м²
Этаж 4/9
Четырёхкомнатная квартира полностью готовая для проживания! Адрес: г. Жодино, пр-т Ленина, д…
€59,736
Квартира 4 комнаты с мебелью в Плещеницы, Беларусь
Квартира 4 комнаты с мебелью
Плещеницы, Беларусь
Комнаты 4
Площадь 84 м²
Этаж 2/2
Просторная 4-комнатная квартира Адрес: гп. Плещеницы, ул. Военный Городок, д. 8. ❤️ Продаётс…
€28,351
Квартира 4 комнаты с подвалом в Вилейка, Беларусь
Квартира 4 комнаты с подвалом
Вилейка, Беларусь
Комнаты 4
Площадь 80 м²
Этаж 1/5
4-комнатная квартира в развитом районе Адрес: г. Вилейка, ул. Гагарина, д. 12/2 ❤️ Продается…
€34,988
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с гаражом в Марьина Горка, Беларусь
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с гаражом
Марьина Горка, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 69 м²
Этаж 1/2
Отличная 3-комн. квартира с собственным участком Адрес:  Марьина Горка, ул. Солнечная ❤️ Про…
€42,574
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с металлическая дверь в Борисов, Беларусь
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с металлическая дверь
Борисов, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 64 м²
Этаж 2/9
Просторная 3-комнатная квартира Адрес: Борисов, ул. Орджоникидзе, д. 57 ❤️ Продаётся простор…
€39,350
Квартира 3 комнаты в Солигорск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Солигорск, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 63 м²
Этаж 1/9
Трехкомнатная квартира на ул. Набережная Адрес: г. Солигорск, ул. Набережная, д. 16 ❤️ Прост…
€36,031
Квартира 1 комната в Валевачи, Беларусь
Квартира 1 комната
Валевачи, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 31 м²
Этаж 1/4
Продается недорогая однокомнатная квартира в 45 км от Минска, Санаторий профилакторий Волма,…
€14,223
Дом 4 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с c ремонтом в Путчинский сельский Совет, Беларусь
Дом 4 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с c ремонтом
Путчинский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 4
Площадь 139 м²
Количество этажей 2
Продается дом в с/т «Милаши». 1. Дом 2019 года постройки по каркасной системе строительст…
€91,975
Дом с мебелью, с садом, с баней в Заславль, Беларусь
Дом с мебелью, с садом, с баней
Заславль, Беларусь
Площадь 131 м²
Продаётся трехэтажный дом включая цоколь, с баней на благоустроенном просторном участке в жи…
€84,389
Дом с баней в Игрушковский сельский Совет, Беларусь
Дом с баней
Игрушковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 63 м²
Продается дом с большим ровным участком, правильной прямоугольной формы. Деревня расположена…
€14,223
Коттедж с бассейном, с гаражом в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Коттедж с бассейном, с гаражом
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 547 м²
Предлагается в продажу коттедж в д. Лапоровичи - элитном поселке Минского района, вблизи Зас…
€270,234
Дом с гаражом, с садом, с беседкой в Слуцк, Беларусь
Дом с гаражом, с садом, с беседкой
Слуцк, Беларусь
Площадь 74 м²
Продается дом в отличном месте г. Слуцка. Реконструкция дома 2019 года. Дом деревянный, утеп…
€37,928
Дом с гаражом, с садом, с баней в Логойск, Беларусь
Дом с гаражом, с садом, с баней
Логойск, Беларусь
Площадь 74 м²
Купить дом на просторном участке в Логойске Адрес: Логойск, ул. Янки Купалы. ❤️Продажа дома …
€56,797
Дом новое здание в Заболотский сельский Совет, Беларусь
Дом новое здание
Заболотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 167 м²
Отличный дом в 25 минутах езды от Минска, где Вы сможете отдохнуть от города душой и телом! …
€52,056
Дом с мебелью, с садом в Слуцк, Беларусь
Дом с мебелью, с садом
Слуцк, Беларусь
Площадь 199 м²
Продаётся двухэтажный готовый дом в г. Слуцке! Адрес: Слуцк, ул. Добросельская ⭕️ О Вашем бу…
€52,056
Дом с теплицей в Мясотский сельский Совет, Беларусь
Дом с теплицей
Мясотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 124 м²
Отличный кирпичный дом с хорошей планировкой! Адрес: д.Криница, ул.Завадского ❤️ Уютный  кир…
€51,676
Дом в Ивенецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Ивенецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 62 м²
Новый двухуровневый дом в живописной д. Галимцы! Адрес: д. Галимцы, ул. Центральная ❤️ Двуху…
€47,315
Дом с гаражом в Слуцк, Беларусь
Дом с гаражом
Слуцк, Беларусь
Площадь 119 м²
Продаётся просторный дом в г. Слуцк. Адрес: г. Слуцк, 1 пер. Якуба Коласа ❤️Уютный дом с хор…
€42,574
Дом в Жодино, Беларусь
Дом
Жодино, Беларусь
Площадь 44 м²
Дом с участком под реконструкцию в Жодино  Адрес: Жодино, ул. Чайковского ❤️ Дом с участком …
€35,984
Дом в Доры, Беларусь
Дом
Доры, Беларусь
Площадь 74 м²
Купить кирпичный дом в 50 км. от МКАД. Адрес: аг. Доры, ул. Белорусская. ❤️ Просторный кирпи…
€26,455
Дом с ландшафтным дизайном в Городьки, Беларусь
Дом с ландшафтным дизайном
Городьки, Беларусь
Площадь 65 м²
Самое время купить дом Адрес: аг. Городьки, ул. Заречная ❤️ Уникальное предложение - уютный …
€25,506
Дом с мебелью в Дзержинский сельский Совет, Беларусь
Дом с мебелью
Дзержинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 44 м²
Продается жилой дом в д. Розовка! Адрес: д. Розовка ✔️ Отличный двухуровневый дом в живой де…
€22,662
Дом в Гайна, Беларусь
Дом
Гайна, Беларусь
Площадь 47 м²
Самое время купить дом Адрес: аг. Гайна, пер. Ворожбитова. ❤️Представляем Вашему вниманию од…
€21,714
Дом с садом, с теплицей в Негорельский сельский Совет, Беларусь
Дом с садом, с теплицей
Негорельский сельский Совет, Беларусь
Площадь 78 м²
Продается крепкий домик в деревне Колодники! Адрес: д. Колодники, ул. Дачная ❤️ В каком доме…
€21,334
Коттедж с гаражом, с садом, с баней в Сёмково, Беларусь
Коттедж с гаражом, с садом, с баней
Сёмково, Беларусь
Площадь 586 м²
Выгодное вложение: купить коттедж. Адрес: аг. Сёмково, ул. Сиреневая. ❤️Представляем Вашему …
€330,919
Дом с баней в Клинок, Беларусь
Дом с баней
Клинок, Беларусь
Площадь 76 м²
Готовый загородный дом в живописном месте. Адрес: д. Клинок, ул. Молодёжная.   ❤️ Комфортный…
€20,765
Дом в Городок, Беларусь
Дом
Городок, Беларусь
Площадь 56 м²
Дом полностью реконструирован в 2023 году и ждет своих новых владельцев !!!  Адрес: аг .Горо…
€17,921
Дом с ландшафтным дизайном, с беседкой в Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Дом с ландшафтным дизайном, с беседкой
Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 75 м²
Этот большой кирпичный дом с красивой беседкой на участке может стать отличным вариантом для…
€16,973
Дом с баней в Неманицкий сельский Совет, Беларусь
Дом с баней
Неманицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 98 м²
Купить уютный дом в аг. Неманица Адрес: аг. Неманица, ул. Зеленая ❤️ Просторный, уютный дом …
€16,973

Типы недвижимости в Минской Области

квартиры
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Параметры недвижимости в Минской Области, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
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