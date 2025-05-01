Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Узда
  4. Жилая

Жильё в Узде, Беларусь

квартиры
5
дома
19
24 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Узда, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Узда, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 64 м²
Этаж 5/5
Продается уютная квартира в центре города Узда. Минская обл., ул. Советская, 9.  Расположена…
$43,500
Оставить заявку
Дом в Узда, Беларусь
Дом
Узда, Беларусь
Площадь 352 м²
Коттедж в пригороде Минска! Предлагается удивительное место для жизни и отдыха в одном из са…
$39,500
Оставить заявку
Дом в Узда, Беларусь
Дом
Узда, Беларусь
Площадь 127 м²
Прекрасное предложение! Представляем вашему вниманию комфортный дом, расположенный в городе …
$64,500
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Узда, Беларусь
Дом 5 комнат
Узда, Беларусь
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 92 м²
Количество этажей 1
Продается дом с историей и душой в городе Узда, на улице Карла Маркса. __________________…
$33,500
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Узда, Беларусь
Дом 3 комнаты
Узда, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Количество этажей 1
В уютном уголке города Узда, на улице Карла Маркса, расположился комфортный дом, который жде…
$53,000
Оставить заявку
Дом в Узда, Беларусь
Дом
Узда, Беларусь
Площадь 223 м²
- Быстрый путь из столицы по шикарной 4-полосной Слуцкой трассе. Застройка в удалённом от шу…
$20,000
Оставить заявку
Дом в Узда, Беларусь
Дом
Узда, Беларусь
Площадь 92 м²
Продается дом с историей и душой в городе Узда, на улице Карла Маркса.   Этот одноэтажный бр…
$33,500
Оставить заявку
Квартира в Узда, Беларусь
Квартира
Узда, Беларусь
Площадь 45 м²
Квартира в пригороде Минска!! Предлагается удивительное место для жизни и отдыха в одном из …
$9,500
Оставить заявку
Дом в Узда, Беларусь
Дом
Узда, Беларусь
Площадь 138 м²
Великолепный дом в тихом районе города Узда, на улице Труса, ожидает своего нового владельца…
$77,500
Оставить заявку
Коттедж в Узда, Беларусь
Коттедж
Узда, Беларусь
Площадь 302 м²
Наслаждайтесь гармонией природы и утонченным комфортом загородной жизни в этом уникальном ко…
$165,000
Оставить заявку
Дом в Узда, Беларусь
Дом
Узда, Беларусь
Площадь 71 м²
В уютном уголке города Узда, на улице Карла Маркса, расположился комфортный дом, который жде…
$53,000
Оставить заявку
Коттедж 5 комнат в Узда, Беларусь
Коттедж 5 комнат
Узда, Беларусь
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 302 м²
Количество этажей 2
Наслаждайтесь гармонией природы и утонченным комфортом загородной жизни в этом уникальном ко…
$165,000
Оставить заявку
Квартира в Узда, Беларусь
Квартира
Узда, Беларусь
Площадь 70 м²
ОТЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ для тех, кто в поиске квартиры со своим участком, гаражом, хозяйственны…
$31,250
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Узда, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Узда, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 78 м²
Этаж 5/5
Продам 4-хкомнатную двухуровневую квартиру 75,7 м. кв., в современном микрорайоне города Узд…
$48,950
Оставить заявку
Дом в Узда, Беларусь
Дом
Узда, Беларусь
Площадь 101 м²
ДОМ        Представляем вашему вниманию просторный блочный дом,обложенный кирпичом, со всеми…
$69,000
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Узда, Беларусь
Дом 5 комнат
Узда, Беларусь
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 138 м²
Количество этажей 1
Великолепный дом в тихом районе города Узда, на улице Труса, ожидает своего нового владельца…
$77,500
Оставить заявку
Дом в Узда, Беларусь
Дом
Узда, Беларусь
Площадь 89 м²
Продается уютный дом в живописном месте г. Узда. Минская обл., 54 км от МКАД по Слуцкому нап…
$59,000
Оставить заявку
Дом в Узда, Беларусь
Дом
Узда, Беларусь
Площадь 135 м²
Представляем вашему вниманию просторный кирпичный дом 1986 года постройки, общей площадью 89…
$95,500
Оставить заявку
Дом в Узда, Беларусь
Дом
Узда, Беларусь
Площадь 63 м²
Продаётся уютный, крепкий дом +11 соток земли в пожизненно наследуемом владении, на тихой ул…
$32,500
Оставить заявку
Дом в Узда, Беларусь
Дом
Узда, Беларусь
Площадь 110 м²
Просторный дом со всеми коммуникациями  ❤️ Надёжный и просторный дом с удобствами для комфор…
$69,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Дом в Узда, Беларусь
Дом
Узда, Беларусь
Площадь 120 м²
Продается атмосферный жилой дом со всеми удобствами в живописном месте г. Узда. Минская обл.…
$41,000
Оставить заявку
Дом в Узда, Беларусь
Дом
Узда, Беларусь
Площадь 193 м²
ДОМ        Представляем вашему вниманию просторный кирпичный дом со всеми удобствами 2010 го…
$147,500
Оставить заявку
Дом в Узда, Беларусь
Дом
Узда, Беларусь
Площадь 79 м²
Продается дом со всеми удобствами в г. Узда. Минская обл., 54 км от МКАД по Слуцкому направл…
$27,700
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Узда, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Узда, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 45 м²
Этаж 1/1
Квартира в пригороде Минска! Предлагается удивительное место для жизни и отдыха в одном из с…
$9,500
Оставить заявку
Realting.com
Перейти