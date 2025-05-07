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Жильё в Плисском сельском Совете, Беларусь

дома
12
14 объектов найдено
Дом в Заречье, Беларусь
Дом
Заречье, Беларусь
Площадь 180 м²
Прекрасное решение для комфортной загородной жизни!       Просторный деревянный дом, обложен…
$74,000
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Дом в Плисский сельский Совет, Беларусь
Дом
Плисский сельский Совет, Беларусь
Площадь 33 м²
Продается участок 25 соток в частной собственности с домом в п. Центральный, Смолевичский ра…
$10,500
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Дом 4 комнаты в Плисский сельский Совет, Беларусь
Дом 4 комнаты
Плисский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 209 м²
Количество этажей 2
45 км от МКАД, рядом г. Смолевичи. Отличный вариант для большой семьи, или при желании для р…
$35,000
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Дом в Плисский сельский Совет, Беларусь
Дом
Плисский сельский Совет, Беларусь
Площадь 106 м²
Просторный загородный дом в деревне Липки ❤️Уютный дом в деревне Липки – ваш оазис спокойств…
$84,700
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Дом в Плисский сельский Совет, Беларусь
Дом
Плисский сельский Совет, Беларусь
Площадь 111 м²
Продается просторная дача, расположенная в Минском районе, СТ «Плисянка», Московское направл…
$23,000
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Дом в Заречье, Беларусь
Дом
Заречье, Беларусь
Площадь 114 м²
На окраине тихого, живописного городка расположен уникальный одноэтажный дом, который ожидае…
$59,000
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Квартира 1 комната в Заречье, Беларусь
Квартира 1 комната
Заречье, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 2/2
1-комнатная квартира под ремонт ❤️ Тёплая однокомнатная квартира в кирпичном доме! Адрес: Пл…
$24,000
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Дом в Заречье, Беларусь
Дом
Заречье, Беларусь
Площадь 21 м²
Дача в Смолевичском районе, в 37 км от МКАД, СТ Ремонтник. Участок 10 соток приватизированны…
$29,900
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Дом в Плиса, Беларусь
Дом
Плиса, Беларусь
Площадь 146 м²
Продаем отличный участок 11,43 сотки с домом под снос под строительство нового коттеджа в хо…
$11,000
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Дом 3 комнаты в Плисский сельский Совет, Беларусь
Дом 3 комнаты
Плисский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 59 м²
Количество этажей 2
Представляем вашему вниманию дачу СТ «Плисянка», Московское направление.   Дачный доми…
$19,000
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Коттедж в Октябрьский, Беларусь
Коттедж
Октябрьский, Беларусь
Площадь 226 м²
В доме центральная канализация, полы с подогревом, крыша металлочерепица, стены из газосилик…
$110,000
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Дом в Плисский сельский Совет, Беларусь
Дом
Плисский сельский Совет, Беларусь
Площадь 18 м²
Уютная кирпичная дача с участком недалеко от г. Жодино. ❤️Очень теплая дача для тех, кто цен…
$4,990
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Центр международной недвижимости Моя 7Я
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Дом в Плисский сельский Совет, Беларусь
Дом
Плисский сельский Совет, Беларусь
Площадь 59 м²
Представляем вашему вниманию дачу СТ «Плисянка», Московское направление. Дачный домик 1990 г…
$11,500
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Квартира 1 комната в Черницкий, Беларусь
Квартира 1 комната
Черницкий, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 17 м²
Этаж 2/2
Продается квартира Смолевичкий район, пос. Черницкий, ул. Центральная, 22. Квартира находитс…
$4,500
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Параметры недвижимости в Плисском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
Недорогая
Элитная
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