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Жильё в Лесном, Беларусь

квартиры
15
15 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Лесной, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Лесной, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 1/5
Квартира на высоком 1-м этаже дома в экологически чистом районе. Удачная планировка – 2 изол…
$59,900
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Квартира 2 комнаты в Лесной, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Лесной, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 62 м²
Этаж 6/9
Предлагается к продаже просторная двухкомнатная квартира с отличным ремонтом и дорогой техни…
$98,800
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Квартира 4 комнаты в Лесной, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Лесной, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 90 м²
Этаж 7/10
4 комнатная квартира , аг.  Лесной, ул. Троицкая  43    4 комнатная квартира , 7/8-10эт., па…
$113,500
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Квартира 3 комнаты в Лесной, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Лесной, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 80 м²
Этаж 1/10
Продаётся 3-комнатная квартира в самом развитом и экологически чистом пригороде Минска!!! Сд…
$109,000
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Квартира 2 комнаты в Лесной, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Лесной, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 62 м²
Этаж 8/10
Просторная 2-комнатная с ремонтом рядом с сосновым лесом! ❤️Уютная квартира с отличным ремон…
$89,500
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Квартира 3 комнаты в Лесной, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Лесной, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 64 м²
Этаж 3/5
3-комнатная квартира в агрогородке Лесной ❤️ Уютная трёхкомнатная квартира с хорошим ремонто…
$91,000
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Квартира 1 комната в Лесной, Беларусь
Квартира 1 комната
Лесной, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 10/10
Просторная и светлая квартира в центре аг. Лесной ❤️ Комфортная однокомнатная квартира с отд…
$59,000
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Квартира 2 комнаты в Лесной, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Лесной, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 58 м²
Этаж 1/10
Продается уютная 2 комнатная квартира в ЖК "Зеленый бор" аг. Лесной, ул. Александрова, 11 (1…
$93,000
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Квартира 1 комната в Лесной, Беларусь
Квартира 1 комната
Лесной, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 4/10
Ссылка на обзор Тик Ток Предлагаем вам 1-комнатную квартиру площадью 37.3 м2 в аг. Лесном, у…
$64,900
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Квартира 3 комнаты в Лесной, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Лесной, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 63 м²
Этаж 5/5
Продается светлая, уютная трехкомнатная  квартира в самом популярном районе для тех, кто цен…
$95,000
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Квартира 2 комнаты в Лесной, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Лесной, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 57 м²
Этаж 5/10
Продается светлая и современная 2-комнатная квартира в новом микрорайоне! Площадь квартиры с…
$87,000
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Квартира 1 комната в Лесной, Беларусь
Квартира 1 комната
Лесной, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 3/5
В продаже 1-комнатная квартира в экологически чистом районе Боровляны - аг Лесной, ул. Мирна…
$52,000
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Квартира 1 комната в Лесной, Беларусь
Квартира 1 комната
Лесной, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 10/10
1-комнатная квартира в аг. Лесной ❤️ Уютная однокомнатная квартира с практичной планировкой …
$63,750
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Квартира 3 комнаты в Лесной, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Лесной, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 62 м²
Этаж 3/5
В продаже светлая и уютная комната (13.2м2) в 3-комн.квартире (62.2м2), на 3 этаже 5-ти этаж…
$18,900
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Квартира 1 комната в Лесной, Беларусь
Квартира 1 комната
Лесной, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 6/10
Квартира в экологически чистом районе ❤️ Однокомнатная квартира, расположенная в экологическ…
$64,900
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