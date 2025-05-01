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Жильё в Озерском сельском Совете, Беларусь

дома
22
23 объекта найдено
Дом в Озерский сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерский сельский Совет, Беларусь
Площадь 178 м²
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$109,000
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Дом 3 комнаты в Королёво, Беларусь
Дом 3 комнаты
Королёво, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается дом в пригороде Минска, в коттеджной застройке д. Королёво. Минская обл., Узденски…
$34,900
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Коттедж в Озеро, Беларусь
Коттедж
Озеро, Беларусь
Площадь 193 м²
Продается дом в коттеджном микрорайоне агрогородка Озеро.   ДОМ/КОТТЕДЖ. Построен в 2018 год…
$140,000
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Дом в Королёво, Беларусь
Дом
Королёво, Беларусь
Площадь 145 м²
Незавершенное законсервированное строение в деревне  Королево (26 км от МКАД), район коттедж…
$37,500
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Дом в Озерский сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерский сельский Совет, Беларусь
Площадь 205 м²
Продается дом (пригоден для круглогодичного проживания) в деревне «Дубище» в 27 км от МКАД У…
$110,000
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Дом в Озеро, Беларусь
Дом
Озеро, Беларусь
Площадь 61 м²
Дом 2020 года постройки находится вблизи большого чистого озера, где оборудован чистый и ухо…
$69,500
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Дом в Озерский сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерский сельский Совет, Беларусь
Площадь 82 м²
Продажа жилого дома в д. Басмановка, Минская обл. Подробности по телефону. Номер договора с …
$79,500
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Коттедж в Озеро, Беларусь
Коттедж
Озеро, Беларусь
Площадь 179 м²
Представляем Вашему вниманию исключительное предложение – дом в агрогородке Озеро, расположе…
$110,000
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Дом в Озерский сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерский сельский Совет, Беларусь
Площадь 64 м²
Предлагается уникальное место для загородной жизни в д. Жмаки. Минская обл., Узденский р-н, …
$23,900
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Коттедж в Королёво, Беларусь
Коттедж
Королёво, Беларусь
Площадь 238 м²
Продаётся двухуровневый коттедж в д. Королёво (26 км от МКАД) — смотрите видеоэкскурсию по з…
$156,900
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Дом в Озерский сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерский сельский Совет, Беларусь
Площадь 85 м²
Продается уютный загородный дом с ухоженным красивым участком в 25 км от Минска. Дом пригоде…
$52,000
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Дом в Озерский сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерский сельский Совет, Беларусь
Площадь 80 м²
Продается жилой дом с гаражом и баней. Жилой дом меблирован и оборудован всем необходимым дл…
$64,900
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Коттедж в Озерский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Озерский сельский Совет, Беларусь
Площадь 256 м²
Отличный, обжитой, с умом построенный коттедж,  в д. Басмановка  на границе Минского и Узден…
$198,000
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Квартира 3 комнаты в Королёво, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Королёво, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 69 м²
Этаж 1/2
Продается просторная квартира с ремонтом в деревне Королево, ул. Парковая, 2. Узденский р-н,…
$46,500
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Дом в Озерский сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерский сельский Совет, Беларусь
Площадь 64 м²
Предлагается уникальное место для загородной жизни в д. Жмаки. Минская обл., Узденский р-н, …
$23,900
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Дом в Озеро, Беларусь
Дом
Озеро, Беларусь
Площадь 193 м²
Продается дом в коттеджном микрорайоне агрогородка Озеро.   ДОМ/КОТТЕДЖ. Построен в 2018 год…
$140,000
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Дом в Королёво, Беларусь
Дом
Королёво, Беларусь
Площадь 132 м²
Уютный бревенчатый дом в сказочном уголке! ❤️ Мечтаете о собственном загородном доме, где мо…
$76,900
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Коттедж 3 комнаты в Озеро, Беларусь
Коттедж 3 комнаты
Озеро, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Количество этажей 2
Представляем Вашему вниманию исключительное предложение – дом в агрогородке Озеро, расположе…
$110,000
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Дом в Озеро, Беларусь
Дом
Озеро, Беларусь
Площадь 63 м²
Чудесный агрогородок Озеро, окутавший своими уютными объятиями прекрасное озеро, в 15 минута…
$45,000
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Коттедж в Озеро, Беларусь
Коттедж
Озеро, Беларусь
Площадь 195 м²
Продается современный коттедж полностью готовый к проживанию в 20 минутах от МКАД,  Агрогоро…
$195,000
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Дом 2 комнаты в Озеро, Беларусь
Дом 2 комнаты
Озеро, Беларусь
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Количество этажей 1
Дом 2020 года постройки находится вблизи большого чистого озера, где оборудован чистый и ухо…
$69,500
Оставить заявку
Дом в Королёво, Беларусь
Дом
Королёво, Беларусь
Площадь 120 м²
Продается дом в пригороде Минска, в коттеджной застройке д. Королёво. Минская обл., Узденски…
$34,900
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Дом в Озерский сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерский сельский Совет, Беларусь
Площадь 156 м²
Вашему вниманию предлагается дом для круглогодичного проживания в комфортной удаленности от …
$125,000
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Параметры недвижимости в Озерском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
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