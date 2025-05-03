Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Дзержинск
  4. Жилая

Жильё в Дзержинске, Беларусь

квартиры
13
дома
12
25 объектов найдено
Квартира 1 комната в Дзержинск, Беларусь
Квартира 1 комната
Дзержинск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 3/5
Светлая и теплая квартира -Уютная 1-комнатная квартира -Общая площадь – 38.1. кв.м. -Продум…
$39,900
Оставить заявку
Дом в Дзержинск, Беларусь
Дом
Дзержинск, Беларусь
Площадь 55 м²
Продается дом для круглогодичного проживания в 40 км от МКАД в г. Дзержинск. Участок 9.39 со…
$31,400
Оставить заявку
Дом в Дзержинск, Беларусь
Дом
Дзержинск, Беларусь
Площадь 289 м²
Продается дом в живописном районе Дзержинска - Макавчицы! Дом расположен на последней улице,…
$67,000
Оставить заявку
Дом в Дзержинск, Беларусь
Дом
Дзержинск, Беларусь
Площадь 82 м²
Продаётся компактный и комфортный дом в городе Дзержинске, в 30 км от Минска, до которого по…
$107,000
Оставить заявку
Дом в Дзержинск, Беларусь
Дом
Дзержинск, Беларусь
Площадь 44 м²
Продается одноквартирынй жилой дом на 11 сотках земли (ПНВ) в 15 минутах езды от Минска!  Ис…
$28,600
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Дзержинск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Дзержинск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 53 м²
Этаж 1/5
Продаётся 3-х комнатная квартира в самом центре г. Дзержинска. Продается тёплая, уютная и св…
$53,000
Оставить заявку
Коттедж в Дзержинск, Беларусь
Коттедж
Дзержинск, Беларусь
Площадь 215 м²
Продается жилой дом 2018 года постройки Дом имеет два этажа. Общая площадь 214,8 , Жилая 88,…
$149,000
Оставить заявку
Дом в Дзержинск, Беларусь
Дом
Дзержинск, Беларусь
Площадь 75 м²
Продаётся уютный, крепкий дом +8 соток земли ПНВ, тихое место. Дом стоит на ровном участке, …
$47,000
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Дзержинск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Дзержинск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 64 м²
Этаж 5/5
Продается отличная 3-комнатная квартира в кирпичном доме 1989 года постройки. По всей кварти…
$55,000
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Дзержинск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Дзержинск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 64 м²
Этаж 5/5
Продается отличная 3-комнатная квартира в кирпичном доме 1989 года постройки. По всей кварти…
$54,500
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Дзержинск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Дзержинск, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 5/5
Светлая и теплая квартира -Уютная 2-комнатная квартира -Общая площадь – 51.9 кв.м., жилая – …
$48,000
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Дзержинск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Дзержинск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 69 м²
Этаж 2/5
Просторная трешка в Дзержинске на ул.Пушкина.    Продается 3-комнатная квартира в хорошем ра…
$58,500
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Дзержинск, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Дзержинск, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 75 м²
Этаж 3/5
Продается уютная 4-комнатная квартира в сердце Дзержинска!   Уникальное предложение для те…
$74,500
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Дзержинск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Дзержинск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 65 м²
Этаж 3/5
Светлая и теплая квартира в кирпичном доме 1993 года постройки! -Уютная 3-комнатная квартир …
$62,000
Оставить заявку
Дом в Дзержинск, Беларусь
Дом
Дзержинск, Беларусь
Площадь 112 м²
Продажа жилого дома в обжитом районе г.Дзержинска, рядом школа, детский сад, магазины, отдел…
$90,000
Оставить заявку
Дом в Дзержинск, Беларусь
Дом
Дзержинск, Беларусь
Площадь 99 м²
Продается дом в живописном районе Дзержинска.  Тихое, спокойное место, вокруг частная застро…
$65,000
Оставить заявку
Дом в Дзержинск, Беларусь
Дом
Дзержинск, Беларусь
Площадь 63 м²
Продается добротный, обустроенный, жилой дом в городе Дзержинске (34 км от Минска).       Но…
$67,000
Оставить заявку
Квартира в Дзержинск, Беларусь
Квартира
Дзержинск, Беларусь
Площадь 52 м²
Продается полдома  в городе-спутнике Дзержинске!   Общая площадь: 51.7 кв. метра. Жилая ко…
$40,500
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Дзержинск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Дзержинск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 64 м²
Этаж 9/9
Продается 3-комнатная квартира с великолепным видом на город, всего в 20 минутах езды от Мин…
$69,000
Оставить заявку
Дом в Дзержинск, Беларусь
Дом
Дзержинск, Беларусь
Площадь 66 м²
Продаётся жилой дом по адресу: Минская обл., Дзержинский р-н, г. Дзержинск, пер. Чапаева. Пл…
$26,000
Оставить заявку
Дом в Дзержинск, Беларусь
Дом
Дзержинск, Беларусь
Площадь 226 м²
Просторный участок с капитальным строением и баней в центре Дзержинска Предлагаем уникальную…
$72,500
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Дзержинск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Дзержинск, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 6/9
Виртуальный тур на ПК смотреть ТУТ! Продаётся 2-комнатная квартира с хорошей планировкой, гд…
$64,500
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Дзержинск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Дзержинск, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 1/3
Продаётся 2-комнатная квартира с практичной планировкой г. Дзержинск, ул. Шарко, д. 2. корп.…
$44,500
Оставить заявку
Коттедж 6 комнат в Дзержинск, Беларусь
Коттедж 6 комнат
Дзержинск, Беларусь
Число комнат 6
Площадь 192 м²
Количество этажей 2
Большой, красивый коттедж в тихом, зеленом районе Дзержинска, в доме имеется 2 входа.  Респе…
$179,900
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Дзержинск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Дзержинск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 47 м²
Этаж 1/1
Продается 3-я квартира, расположенная в трехквартирном жилом доме, в г. Дзержинск 30 км от М…
$32,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти