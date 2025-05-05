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Жильё в Боровском сельском Совете, Беларусь

дома
15
15 объектов найдено
Дом в Боровской сельский Совет, Беларусь
Дом
Боровской сельский Совет, Беларусь
Площадь 50 м²
Продается уютная дача рядом с озером в Брестском направлении! Садовый кооператив "За урожай"…
$20,000
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Коттедж в Старинки, Беларусь
Коттедж
Старинки, Беларусь
Площадь 270 м²
Продaeтcя, Hoвый (под чистовую отделку ) Зaгорoдный дом в два уpовня площадью 250 кв.м, с на…
$167,000
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Дом в Боровской сельский Совет, Беларусь
Дом
Боровской сельский Совет, Беларусь
Площадь 70 м²
Дача рядом с живописным Полоневичским озером  ❤️ Уникальный объект вблизи Полоневичского озе…
$18,500
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Дом в Боровской сельский Совет, Беларусь
Дом
Боровской сельский Совет, Беларусь
Площадь 299 м²
Продам дом с баней в деревне Бакиново, основной дом общей площадью 217.7 кв. 2014 года, пост…
$103,000
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Дом в Боровое, Беларусь
Дом
Боровое, Беларусь
Площадь 47 м²
Участок 22 сотки с домом в благоустроенном аг. Боровое ❤️Лес, простор, тишина, и при этом вс…
$17,900
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Дом в Боровской сельский Совет, Беларусь
Дом
Боровской сельский Совет, Беларусь
Площадь 40 м²
Продается красивая и уютная дача в садовом товариществе «Аэрофлот», расположенная в 45 км от…
$19,900
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Дом в Боровской сельский Совет, Беларусь
Дом
Боровской сельский Совет, Беларусь
Площадь 150 м²
Виртуальный тур на ПК смотреть ТУТ! Дом в котором будете жить с комфортом! Строился из качес…
$159,990
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Дом в Старинки, Беларусь
Дом
Старинки, Беларусь
Площадь 35 м²
Продается дом в д.Старинки Дзержинский р-н, Брестское направление, 41 км от Мкад Одноэтажный…
$23,500
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Дом в Боровской сельский Совет, Беларусь
Дом
Боровской сельский Совет, Беларусь
Площадь 114 м²
Дом со всеми коммуникациями для круглогодичного проживания ❤️Этот дом - воплощение комфорта,…
$39,900
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Дом в Боровской сельский Совет, Беларусь
Дом
Боровской сельский Совет, Беларусь
Площадь 273 м²
Продаётся классный, новый дом на два собственника, с землёй 14 соток в частной собственности…
$165,000
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Дом в Старинки, Беларусь
Дом
Старинки, Беларусь
Площадь 106 м²
Продается дом с двумя земельными участками общей площадью в 25 соток в д. Старинки Дзержинск…
$29,900
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Дом в Боровской сельский Совет, Беларусь
Дом
Боровской сельский Совет, Беларусь
Площадь 73 м²
Новостройка с коммуникациями в Дзержинском районе, 44 км от Минска Участок 12 соток | Незаве…
$38,900
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Дом в Боровской сельский Совет, Беларусь
Дом
Боровской сельский Совет, Беларусь
Площадь 90 м²
Просторная дача с уютом и комфортом - идеальное место для семьи! ❤️ Просторная дача с двумя …
$24,900
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Дом в Боровской сельский Совет, Беларусь
Дом
Боровской сельский Совет, Беларусь
Площадь 52 м²
Минская обл., Дзержинский р-н, Боровский с/с, СТ "Турьяково", Брестское направление 36 км от…
$19,000
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Коттедж в Боровской сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Боровской сельский Совет, Беларусь
Площадь 211 м²
О доме и участке ·  Дом 2024 года постройки, готовый для круглогодичного проживания. ·  Пло…
$95,000
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Параметры недвижимости в Боровском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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