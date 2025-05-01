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Жильё в Марьиной Горке, Беларусь

квартиры
18
дома
3
21 объект найдено
Квартира в Марьина Горка, Беларусь
Квартира
Марьина Горка, Беларусь
Площадь 36 м²
Квартира с земельным участком ❤️ Продаётся трёхкомнатная квартира с земельным участком в бла…
$9,900
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Квартира 3 комнаты в Марьина Горка, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Марьина Горка, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 63 м²
Этаж 3/5
Продаётся благоустроенная  3-комнатная квартира, готовая к проживанию. Все в отличном состоя…
$55,000
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Дом в Марьина Горка, Беларусь
Дом
Марьина Горка, Беларусь
Площадь 54 м²
Продается кирпичный жилой дом в центре г. Марьина Горка. На территории 4,1 соток  есть сарай…
$44,950
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Квартира 3 комнаты в Марьина Горка, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Марьина Горка, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 43 м²
Этаж 1/1
3-комнатная квартира с земельным участок ❤️ Трёхкомнатная квартира с собственным участком, р…
$34,900
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Квартира 3 комнаты в Марьина Горка, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Марьина Горка, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 72 м²
Этаж 1/4
Светлая квартира готовая к проживанию ❤️Просторная квартира с высокими потолками и возможнос…
$32,900
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Квартира 3 комнаты в Марьина Горка, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Марьина Горка, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 64 м²
Этаж 5/5
Продается 3хкомнатная  квартира с раздельными комнатами и просторной кухней на 5 этаже 5-тиэ…
$49,900
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Квартира 2 комнаты в Марьина Горка, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Марьина Горка, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 4/5
Продается 2-х комнатная квартира в Марьиной горке по ул. Новая заря д.37.Все окна выходят на…
$54,000
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Дом в Марьина Горка, Беларусь
Дом
Марьина Горка, Беларусь
Площадь 120 м²
Продается отличный современный дом с практичной планировкой в Марьиной горке. Участок 9.94 с…
$84,950
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Квартира 3 комнаты в Марьина Горка, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Марьина Горка, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 64 м²
Этаж 3/5
Продается отличная трехкомнатная квартира в Финском доме в Марьиной Горке. Адрес: ул. Новая …
$56,950
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Квартира 2 комнаты в Марьина Горка, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Марьина Горка, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 49 м²
Этаж 5/5
Продается  двухкомнатная квартира по улице Октябрьская, 63 в Марьиной Горке!   Квартира с хо…
$52,500
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Квартира 3 комнаты в Марьина Горка, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Марьина Горка, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 67 м²
Этаж 2/5
Продажа 3-комнатной квартиры по адресу ул. Новая Заря,36 Площадь 67/42,4/8,3       Продается…
$60,500
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Квартира 3 комнаты в Марьина Горка, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Марьина Горка, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 73 м²
Этаж 3/5
Продается просторная, светлая 3-х комнатная квартира, с отличной планировкой в престижном па…
$49,000
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Квартира 2 комнаты в Марьина Горка, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Марьина Горка, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 31 м²
Этаж 1/1
Продается 2-комнатная квартира в блокированном жилом доме с земельным участком в г. Марьиной…
$26,000
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Квартира 1 комната в Марьина Горка, Беларусь
Квартира 1 комната
Марьина Горка, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 3/5
❤️Продажа современной квартира в новостройке в г. Марьина Горка ‼️Продажа просторной квартир…
$47,000
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Квартира 3 комнаты в Марьина Горка, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Марьина Горка, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 75 м²
Этаж 1/1
Комфортная квартира в квартирном кирпичном доме в нормальном состоянии. Просторная кухня, 3 …
$33,000
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Квартира 3 комнаты в Марьина Горка, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Марьина Горка, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 55 м²
Этаж 3/5
Просторная и светлая 3-комнатная квартира в Марьиной Горке — идеальный вариант для комфортно…
$39,900
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Квартира 3 комнаты в Марьина Горка, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Марьина Горка, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 78 м²
Этаж 1
Квартира в квартирном кирпичном доме в удовлетворительном состоянии. Большая просторная кухн…
$27,500
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Квартира 3 комнаты в Марьина Горка, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Марьина Горка, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 61 м²
Этаж 2/2
Продам 3-х комн. квартиру на 2 этаже в центре Марьиной Горки. Уютная, с большой кухней 10,7 …
$47,000
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Дом в Марьина Горка, Беларусь
Дом
Марьина Горка, Беларусь
Площадь 80 м²
Недостроенный дом в центре Марьиной Горки  ❤️ Продаётся капитальное законсервированное строе…
$33,000
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Квартира 3 комнаты в Марьина Горка, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Марьина Горка, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 69 м²
Этаж 3/5
Продается просторная, светлая 3-х комнатная квартира, с отличной планировкой в престижном мо…
$51,800
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Квартира 3 комнаты в Марьина Горка, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Марьина Горка, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 67 м²
Этаж 1/2
Продам просторную 3-х комн. квартиру на 1 высоком этаже кирпичного дома в Марьиной Горки по …
$38,900
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