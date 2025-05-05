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Жильё в Олехновичском сельском Совете, Беларусь

дома
20
20 объектов найдено
Дом в Дуброво, Беларусь
Дом
Дуброво, Беларусь
Площадь 76 м²
Самое время купить дом ❤️ Дом с большим участком в живописной деревне Дуброво! Адрес: д. Дуб…
$8,990
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Дом в Олехновичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Олехновичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 32 м²
Продаётся садовый дом в СТ “Здоровье-4ГКБ” (Олехновичский с/с). Садовый дом расположен в 45 …
$5,900
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Дом в Олехновичи, Беларусь
Дом
Олехновичи, Беларусь
Площадь 36 м²
Дачный дом у леса и родника ❤️Летний уют и простор для идей - дача в 800 м. от станции "Олех…
$6,500
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Дом в Олехновичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Олехновичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 195 м²
Продаётся уютный дом для круглогодичного проживания. Лес рядом, водоем/река, живописное мест…
$140,000
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Дом в Олехновичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Олехновичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 43 м²
Продается дача, кирпичный дом (42.5 кв.м) в СТ " Здоровье", Молодечненское направление - 38 …
$11,000
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Дом в Олехновичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Олехновичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 92 м²
Продаётся отличная дача в Молодечненском направлении в 32 км от МКАД! ЖД станции-Пралески/Ду…
$19,600
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Дом в Олехновичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Олехновичский сельский Совет, Беларусь
Участок 6,23 соток, 2 сруба: под дом и сарай. Дом из профилированного бруса 150мм  8*4м на с…
$10,990
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Дом в Олехновичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Олехновичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 52 м²
Продается дачный участок в живописном местечке    Расположение: с/т "Металлист", Молодечненс…
$31,000
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Дом в Олехновичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Олехновичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 66 м²
Уютная дача с печкой недалеко от ж/д станции ❤️Двухуровневая дача для ценителей природы, уют…
$15,900
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Дом в Олехновичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Олехновичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 71 м²
Продается 2-х этажная дача в СТ «Пеленг», Молодечненский р-н. Участок 6.15 соток и соседний …
$17,900
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Дом в Олехновичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Олехновичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 51 м²
Уютный дом с большим участком  ❤️Продается дом площадью 50,7 кв.м в живописной деревне Стари…
$14,500
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Дом в Дуброво, Беларусь
Дом
Дуброво, Беларусь
Площадь 71 м²
Предлагаем Вашему вниманию отличный жилой дом с земельным участком в д.Дуброво в 40км от Мин…
$41,900
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Дом в Олехновичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Олехновичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 39 м²
Дача со всеми удобствами ❤️ Уютная дача со всеми удобствами в садовом товариществе "Металлис…
$11,900
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Дом в Олехновичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Олехновичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 45 м²
Продается дача в СТ «Прытулак», Молодечненское направление, 45 км от МКАД возле аг.Олехнович…
$8,500
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Дом в Олехновичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Олехновичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 35 м²
Продается Дача в садовом товариществе Старинки.Место известно своим живописным окружением и …
$4,900
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Дом в Олехновичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Олехновичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 105 м²
Продам дачу в отличном месте-второй участок от леса, свой выход к озеру,- в СТ Пеленг. На уч…
$34,900
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Дом в Олехновичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Олехновичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 44 м²
Садовый домик на участке 5,4 сотки в 50 км от МКАД ❤️ Ищете место для отдыха на природе? Про…
$7,400
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Дом в Олехновичи, Беларусь
Дом
Олехновичи, Беларусь
Площадь 35 м²
Продается уютная дача в СТ «Мичуринец» рядом со станцией Олехновичи (900м). Участок 6 соток …
$11,500
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Дом в Олехновичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Олехновичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 167 м²
Дача в трех уровнях (166,9 кв.м.) в живописном месте в СТ "Родник-12". До ж/с Олехновичи мен…
$54,900
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Дом в Олехновичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Олехновичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 104 м²
ОТДЫХ + ОЗДОРОВЛЕНИЕ. Направление на  Раков. От Каменной  Горки 43  км асфальт до дачи.     …
$22,700
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Параметры недвижимости в Олехновичском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
Недорогая
Элитная
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