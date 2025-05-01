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Жильё в Пекалинском сельском Совете, Беларусь

дома
16
17 объектов найдено
Дом в Пекалинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пекалинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 146 м²
Продается жилой дом (Смолевичский район, Пекалинский с/с) 24 км от МКАД (Московское направле…
$90,000
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Коттедж в Пекалинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Пекалинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 210 м²
Удобная планировка, до газа 2 метра,  можно делать скважину, канализация проведена, хорошие …
$55,000
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Дом в Пекалинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пекалинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 99 м²
Недорогой участок 9 сот. и дом  возле заказника Пекалинский. На участке размещается здание б…
$4,500
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Коттедж в Пекалинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Пекалинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 318 м²
ОЧЕНЬ НЕОБЫЧНЫЙ КОТТЕДЖ, который продуман до мелочей! Если Вы в поиске нестандартного просто…
$239,000
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Дом в Пекалинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пекалинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 112 м²
Продается дом дом аг. Слобода ул. Луговая (Пекалинский с/с) Стены выровнены гипсокартоном  п…
$38,500
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Дом в Слобода, Беларусь
Дом
Слобода, Беларусь
Площадь 192 м²
Добрый день! Всем, кто увидел это объявление, предоставляется уникальная возможность приобре…
$33,000
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Дом в Слобода, Беларусь
Дом
Слобода, Беларусь
Площадь 203 м²
В агрогородке Слобода, на улице Авиации, продается дом, готовый принять новых владельцев.   …
$95,000
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Дом в Пекалинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пекалинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 134 м²
Дом -Фундамент забивные заводские сваи,материал стен дома керамзитобетон,крыша металлочерепи…
$280,000
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Дом в Пекалинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пекалинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 58 м²
Хорошая дача в СТ "Шипяны" ❤️ Кирпичный дом с уникальной природой вокруг!  Адрес: СТ "Шипяны…
$8,500
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Дом в Пекалинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пекалинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 127 м²
СТ"Шеметово-1", окружено лесом по периметру, недалеко река Уша. Подьездные пути - асфальт (т…
$35,000
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Дом в Пекалинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пекалинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 99 м²
Продается великолепная дача в садовом товариществе “Домашаны”, Московское направление.  Экол…
$36,900
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Дом в Пекалинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пекалинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 30 м²
Продается отличная ухоженная дача Ухоженный участок, дорожки, растения ,постройки. Отличные …
$14,000
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Квартира 3 комнаты в Слобода, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Слобода, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 45 м²
Этаж 1/1
Продается 3 - квартира в блокированном жилом доме в аг. Слобода, Пекалинский с/с, Смолевичск…
$47,900
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Дом в Пекалин, Беларусь
Дом
Пекалин, Беларусь
Площадь 146 м²
Ваш собственный райский уголок в 40 км от МКАД ❤️ Уютный загородный оазис в тихом лесном уго…
$74,900
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Дом 4 комнаты в Слобода, Беларусь
Дом 4 комнаты
Слобода, Беларусь
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 203 м²
Количество этажей 2
В агрогородке Слобода, на улице Авиации, продается дом, готовый принять новых владельцев. …
$95,000
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Дом в Слобода, Беларусь
Дом
Слобода, Беларусь
Площадь 64 м²
Дом, в котором хочется жить: современная загородная недвижимость! ❤️ Представляем Вам настоя…
$59,000
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Дом в Слобода, Беларусь
Дом
Слобода, Беларусь
Площадь 96 м²
Продается дом на участке 25 соток с живописным видом, в развитом аг. Слобода, в 35 км от МКА…
$27,000
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Параметры недвижимости в Пекалинском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
Недорогая
Элитная
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