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Жильё в Гайненском сельском Совете, Беларусь

дома
14
14 объектов найдено
Дом в Гайненский сельский Совет, Беларусь
Дом
Гайненский сельский Совет, Беларусь
Площадь 131 м²
Продаётся одноэтажный, современный дом в стиле «Готэм» в д. Медухово, 32 км. от МКАДа , 20-2…
Цена по запросу
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Дом в Гайненский сельский Совет, Беларусь
Дом
Гайненский сельский Совет, Беларусь
Площадь 24 м²
В пригороде Минска в деревне Медухово Логойского района, который по праву считается одним из…
$70,000
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Дом в Гайненский сельский Совет, Беларусь
Дом
Гайненский сельский Совет, Беларусь
Площадь 103 м²
Продаются участки с домом в Силичах, СТ ВИОЛА! 27 км от Минска, одно из самых популярных нап…
$87,000
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Дом в Гайна, Беларусь
Дом
Гайна, Беларусь
Площадь 86 м²
Добрый день! Всем, кто увидел это объявление, предоставляется уникальная возможность приобре…
$59,900
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Дом в Гайненский сельский Совет, Беларусь
Дом
Гайненский сельский Совет, Беларусь
Площадь 22 м²
Продаётся дача (садовый домик) в с/т "Михалковичи", Логойский район. Земля в частной собстве…
$7,200
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Дом в Гайненский сельский Совет, Беларусь
Дом
Гайненский сельский Совет, Беларусь
Площадь 145 м²
Продаётся земельный участок 10,5 соток с кирпичным зданием магазина 145 м2 с возможностью пе…
$15,000
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Дом в Гайненский сельский Совет, Беларусь
Дом
Гайненский сельский Совет, Беларусь
Площадь 168 м²
Уникальный загородный дом ❤️ Приветствуем вас в уютном и атмосферном загородном доме с баней…
$147,500
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Дом в Гайненский сельский Совет, Беларусь
Дом
Гайненский сельский Совет, Беларусь
Площадь 122 м²
Продается садовый полностью готовый дом для жизни и отдыха в СТ "Электрон-89" (27 км от МКАД…
$14,000
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Дом в Гайненский сельский Совет, Беларусь
Дом
Гайненский сельский Совет, Беларусь
Площадь 58 м²
Продается дом с большой баней в деревне Терехи, Логойского района.  На автомобиле дорога зай…
$53,900
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Дом в Гайна, Беларусь
Дом
Гайна, Беларусь
Площадь 54 м²
Продается большой участок ровной формы. Минская область, Логойский район, аг. Гайна, ул. По…
$15,000
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Дом в Корень, Беларусь
Дом
Корень, Беларусь
Площадь 62 м²
Продам дом в деревне Корень, основанной в 14 веке в верховьях реки Илия, среди красивейших и…
$14,500
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Дом в Гайненский сельский Совет, Беларусь
Дом
Гайненский сельский Совет, Беларусь
Площадь 54 м²
Продается  дом с участком 15 соток в д. Терехи. Минская область, Логойский район, д. Терехи,…
$8,000
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Дом в Гайненский сельский Совет, Беларусь
Дом
Гайненский сельский Совет, Беларусь
Площадь 37 м²
Продается дом с участком в частной собственности. Минская область, Логойский район, д. Гром…
$10,000
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Дом в Гайненский сельский Совет, Беларусь
Дом
Гайненский сельский Совет, Беларусь
Площадь 64 м²
Продается Дом в живописном месте в деревне Сыроевщина. Дом отлично подойдет, как для круглог…
$32,000
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Параметры недвижимости в Гайненском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
Недорогая
Элитная
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