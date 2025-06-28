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Дома в gmina Radzymin, Польша

2 объекта найдено
Дом 6 комнат в Slupno, Польша
Дом 6 комнат
Slupno, Польша
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 176 м²
Этаж 1/2
Продаётся комфортный, современный, продуманно спроектированный отдельно стоящий дом с жилой …
$402,492
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Дом 4 комнаты в Cegielnia, Польша
Дом 4 комнаты
Cegielnia, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Этаж 1/2
Участок на 20 домов с собственным гаражом, дополнительным парковочным местом для второй маши…
$178,979
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
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Параметры недвижимости в gmina Radzymin, Польша

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