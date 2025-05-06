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Дома в Силезском воеводстве, Польша

2 объекта найдено
Дом в Пекары-Слёнске, Польша
Дом
Пекары-Слёнске, Польша
Площадь 164 м²
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$92,537
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Агентство
Etalon Estate Group
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Дом 5 комнат в Лазы, Польша
Дом 5 комнат
Лазы, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 182 м²
Этаж 1/1
Lazy Urocze – это современный проект, сочетающий удобное расположение с высоким комфортом пр…
$254,770
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
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Параметры недвижимости в Силезском воеводстве, Польша

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