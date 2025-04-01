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Дома в gmina Srem, Польша

2 объекта найдено
Дом в Zbrudzewo, Польша
Дом
Zbrudzewo, Польша
Площадь 190 м²
Представляю вам привлекательное предложение отдельно стоящего дома типа, расположенного в Зб…
Цена по запросу
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Агентство
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Дом в Luciny, Польша
Дом
Luciny, Польша
Площадь 160 м²
Я рекомендую уникальный односемейный дом площадью 152,08 м2. Недвижимость расположена на зем…
$224,733
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
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Параметры недвижимости в gmina Srem, Польша

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов