  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Magnifique appartement dans lun des petits immeubles du complexe gindi a tel aviv

Жилой квартал Magnifique appartement dans lun des petits immeubles du complexe gindi a tel aviv

Тель-Авив, Израиль
от
$2,23 млн
;
11
Оставить заявку
ID: 38263
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Yoram Kaniuk, 1

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
В низких башнях Гинди, Тель-Авив. - 4-комнатная квартира очень просторная (4,5 номера изначально). - Жилая площадь около 116 м2 + балконы около 20 м2. - Расположен на 6-м этаже (2-й этаж с видом на сад), с потрясающим видом на зелень. - Два парковочных места. - Большое пространство для хранения 9 м2. - Отремонтированный и оборудованный, очень тихий с высокими потолками. Доступно через год. Сборы (ваад-приманка): 1700 шекелей в месяц.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Proche de la mer
Ашкелон, Израиль
от
$554,320
Жилой квартал Grand 5 pieces avec balcon a renover proche mer
Тель-Авив, Израиль
от
$2,13 млн
Жилой квартал Avec terrasse bien agence clair dans rue calme luxueux projet de qualite renove
Тель-Авив, Израиль
от
$2,13 млн
Жилой квартал Exceptionnel luxueux rare
Тель-Авив, Израиль
от
$7,22 млн
Жилой квартал Au centre avec terrasse bien agence bon emplacement
Тель-Авив, Израиль
Цена по запросу
Вы просматриваете
Жилой квартал Magnifique appartement dans lun des petits immeubles du complexe gindi a tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$2,23 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Villa dexception A ashdod
Жилой квартал Villa dexception A ashdod
Жилой квартал Villa dexception A ashdod
Жилой квартал Villa dexception A ashdod
Жилой квартал Villa dexception A ashdod
Показать все Жилой квартал Villa dexception A ashdod
Жилой квартал Villa dexception A ashdod
Ашдод, Израиль
от
$4,76 млн
Редкая и престижная недвижимость, сочетающая элегантность, впечатляющие объемы и ультра-высокие услуги. Построенная на участке площадью 600 м2, эта роскошная вилла развивает 350 м2 жилой площади, спроектированной в каждой детали, чтобы предложить абсолютный комфорт и уникальное искусство жи…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Immeuble neuf 4 pieces terrasse avec parking
Жилой квартал Immeuble neuf 4 pieces terrasse avec parking
Жилой квартал Immeuble neuf 4 pieces terrasse avec parking
Тель-Авив, Израиль
от
$2,46 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Beau 2 pieces a deux pas de ben gurion
Жилой квартал Beau 2 pieces a deux pas de ben gurion
Жилой квартал Beau 2 pieces a deux pas de ben gurion
Жилой квартал Beau 2 pieces a deux pas de ben gurion
Жилой квартал Beau 2 pieces a deux pas de ben gurion
Показать все Жилой квартал Beau 2 pieces a deux pas de ben gurion
Жилой квартал Beau 2 pieces a deux pas de ben gurion
Тель-Авив, Израиль
от
$980,720
Продается исключительно На старом севере, на улице Бен Эзра, 5 Тихая и приятная улица Задняя квартира, с видом на главную улицу Первый этаж с половиной Жилая площадь около 65 м2, в настоящее время 2 комнаты, возможность установки 3-й Функциональная и хорошо продуманная схема Миклат в здании
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
06.05.2026
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Показать все публикации