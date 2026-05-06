Жилой квартал Magnifique appartement dans lun des petits immeubles du complexe gindi a tel aviv

В низких башнях Гинди, Тель-Авив. - 4-комнатная квартира очень просторная (4,5 номера изначально). - Жилая площадь около 116 м2 + балконы около 20 м2. - Расположен на 6-м этаже (2-й этаж с видом на сад), с потрясающим видом на зелень. - Два парковочных места. - Большое пространство для хранения 9 м2. - Отремонтированный и оборудованный, очень тихий с высокими потолками. Доступно через год. Сборы (ваад-приманка): 1700 шекелей в месяц.