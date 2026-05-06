Жилой квартал Magnifique appartement dans lun des petits immeubles du complexe gindi a tel aviv

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В низких башнях Гинди, Тель-Авив.
- 4-комнатная квартира очень просторная (4,5 номера изначально).
- Жилая площадь около 116 м2 + балконы около 20 м2.
- Расположен на 6-м этаже (2-й этаж с видом на сад), с потрясающим видом на зелень.
- Два парковочных места.
- Большое пространство для хранения 9 м2.
- Отремонтированный и оборудованный, очень тихий с высокими потолками.
Доступно через год.
Сборы (ваад-приманка): 1700 шекелей в месяц.
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Тель-Авив, Израиль
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